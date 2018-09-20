Поліція попередила: під Радою достатня кількість силовиків для припинення безладів



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Фото: Главком Під час акції протесту під Радою сталися сутички

Поліція закликає мітингувальників не порушувати норми законодавства

Для підтримання публічної безпеки в центрі столиці знаходиться достатня кількість працівників поліції та бійців Національної гвардії України. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Як відомо, сьогодні біля Верховної Ради України відбувається акція з масовою участю громадян.

«Столичні правоохоронці звертаються до мітингувальників висловлювати свою позицію, не порушуючи норми чинного законодавства. У разі грубих порушень порядку поліцейські негайно вживатимуть для їх припинення усіх необхідних заходів», - йдеться в повідомленні правоохоронців.

Як повідомляв «Главком», активісти, намагаючись потрапити до будівлі парламенту, почали проривати поліцейський кордон. У результаті між правоохоронцями та мітингувальниками виникла штовханина. Крім цього, учасники акції кинули петарду. Ніхто не постраждав. Під час забезпечення правопорядку співробітник поліції, зачепившись за металеве огородження, отримав травму ноги.

Правоохоронці продовжують нести службу в урядовому кварталі.