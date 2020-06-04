Смертельна ДТП під Києвом: джип влетів у фуру й загорівся (відео)



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Позашляховик і причіп вантажівки згоріли Фото: Київ оперативний

Водій Lexus загинув на місці ДТП

Сьогодні, 4 червня, вночі на Житомирській трасі поблизу села Капітанівка Києво-Святошинського району сталася серйозна ДТП.

За інформацією свідків, водій позашляховика Lexus на великій швидкості в‘їхав у причіп вантажівки. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Водії-далекобійники розповіли, що пожежа сталася миттєво, відразу після зіткнення. За їх словами, схоже було на вибух газового обладнання.

Згодом стало відомо, що водій позашляховика загинув.