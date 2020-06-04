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    Новини

    Смертельна ДТП під Києвом: джип влетів у фуру й загорівся (відео)

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    Позашляховик і причіп вантажівки згоріли - Смертельна ДТП під Києвом: джип влетів у фуру й загорівся (відео)
    Позашляховик і причіп вантажівки згоріли
    Фото: Київ оперативний

    Водій Lexus загинув на місці ДТП

    Сьогодні, 4 червня, вночі на Житомирській трасі поблизу села Капітанівка Києво-Святошинського району сталася серйозна ДТП.

    За інформацією свідків, водій позашляховика Lexus на великій швидкості в‘їхав у причіп вантажівки. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Водії-далекобійники розповіли, що пожежа сталася миттєво, відразу після зіткнення. За їх словами, схоже було на вибух газового обладнання.

    Згодом стало відомо, що водій позашляховика загинув.

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