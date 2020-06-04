Смертельна ДТП під Києвом: джип влетів у фуру й загорівся (відео)
Позашляховик і причіп вантажівки згоріли
Фото: Київ оперативний
Водій Lexus загинув на місці ДТП
Сьогодні, 4 червня, вночі на Житомирській трасі поблизу села Капітанівка Києво-Святошинського району сталася серйозна ДТП.
За інформацією свідків, водій позашляховика Lexus на великій швидкості в‘їхав у причіп вантажівки. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Водії-далекобійники розповіли, що пожежа сталася миттєво, відразу після зіткнення. За їх словами, схоже було на вибух газового обладнання.
Згодом стало відомо, що водій позашляховика загинув.