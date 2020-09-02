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    Суспільство

    Поліція розслідує справу про незаконну надбудову Гео Леросом ще одного поверху над своєю квартирою

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    У цьому будинку Гео Лерос володів квартирою в 33 м2, що перетворилася в оселю площею в 336 м2. - Поліція розслідує справу про незаконну надбудову Гео Леросом ще одного поверху над своєю квартирою
    У цьому будинку Гео Лерос володів квартирою в 33 м2, що перетворилася в оселю площею в 336 м2.

    Справа розпочата за заявою громадської організації за надбудову за адресою провулок Лабораторний, 4

    Виключений з фракції «Слуга народу» депутат Гео Лерос виявився фігурантом ще однієї кримінальної справи. Про це повідомляють Українські новини з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

    Зазначається, що поліція розслідує кримінальне провадження № 12020105060000307 від 12.08.2020 р. щодо самоуправства і підробки документів в зв'язку з надбудовою ще одного поверху в будинку в Лабораторному провулку на Печерську, де проживає Гео Лерос.

    Справа розпочата за заявою громадської організації, що після успішного демонтажу скандальної надбудови на даху будинку на Майдані, продовжила виявляти незаконні споруди в Києві.

    Під час огляду надбудови за адресою провулок Лабораторний, 4 з'ясувалося, що весь дев'ятий і надбудований десятий поверх займає народний депутат Гео Лерос. У цьому будинку він володів квартирою в 33 м2, що перетворилася в оселю площею в 336 м2. Квартира саме такої площі відображена в його електронній декларації. В реєстрах Державної архітектурно-будівельної інспекції дозвіл на будівництво такого об'єкта відсутній.

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    Поліція розслідує справу про незаконну надбудову Гео Леросом ще одного поверху над своєю квартирою
    Поліція розслідує справу про незаконну надбудову Гео Леросом ще одного поверху над своєю квартирою

    За словами джерела в поліції, частина сусідів уже підтвердили, що згоди над надбудову ще одного поверху вони не давали і стверджують, що ці підписи Гео Лерос намагався зібрати особисто.

    За законодавством така згода всіх мешканців поряд ще з цілим пакетом документів - обов'язкова умова подібної реконструкції.

    Як повідомлялося перед скандальним виключенням з фракції на нардепа Гео Лероса завели кримінальну справу про несплату податків. Згідно з даними опублікованими у декларації, заощадження Лероса тільки в готівці і криптовалюті можна оцінити приблизно в 41 млн гривень.

    За все життя його офіційні доходи - це депутатська зарплата і дохід від заняття підприємницькою діяльністю. При цьому як фізична особа-підприємець Гео Лерос зареєструвався через пару тижнів після перемоги у виборах, а вже через 9 днів підприємницьку діяльність призупинив, про що є запис у відкритому реєстрі. Ці 320 тисяч гривень, зароблені за тиждень, складають майже всі офіційні доходи Гео Лероса за все його додепутатське життя.

    Згідно з інформацією податкової, він отримував дохід тільки в 2008-2009 роках. Це було всього 600 гривень і 45 тисяч гривень страхової виплати.

    Як повідомлялося, вчора, 1 вересня, Гео Лероса виключили з фракції «Слуга народу». Під час виступу з трибуни парламенту Лерос звинуватив Зеленського в порушенні передвиборчих обіцянок.

    Лерос прокоментував своє виключенння зі «Слуги народу»: «Неправильно тримати депутатів за бидло і за собак».

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