Поліція розслідує справу про незаконну надбудову Гео Леросом ще одного поверху над своєю квартирою



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У цьому будинку Гео Лерос володів квартирою в 33 м2, що перетворилася в оселю площею в 336 м2.

Справа розпочата за заявою громадської організації за надбудову за адресою провулок Лабораторний, 4

Виключений з фракції «Слуга народу» депутат Гео Лерос виявився фігурантом ще однієї кримінальної справи. Про це повідомляють Українські новини з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Зазначається, що поліція розслідує кримінальне провадження № 12020105060000307 від 12.08.2020 р. щодо самоуправства і підробки документів в зв'язку з надбудовою ще одного поверху в будинку в Лабораторному провулку на Печерську, де проживає Гео Лерос.

Справа розпочата за заявою громадської організації, що після успішного демонтажу скандальної надбудови на даху будинку на Майдані, продовжила виявляти незаконні споруди в Києві.

Під час огляду надбудови за адресою провулок Лабораторний, 4 з'ясувалося, що весь дев'ятий і надбудований десятий поверх займає народний депутат Гео Лерос. У цьому будинку він володів квартирою в 33 м2, що перетворилася в оселю площею в 336 м2. Квартира саме такої площі відображена в його електронній декларації. В реєстрах Державної архітектурно-будівельної інспекції дозвіл на будівництво такого об'єкта відсутній.

За словами джерела в поліції, частина сусідів уже підтвердили, що згоди над надбудову ще одного поверху вони не давали і стверджують, що ці підписи Гео Лерос намагався зібрати особисто.

За законодавством така згода всіх мешканців поряд ще з цілим пакетом документів - обов'язкова умова подібної реконструкції.

Як повідомлялося перед скандальним виключенням з фракції на нардепа Гео Лероса завели кримінальну справу про несплату податків. Згідно з даними опублікованими у декларації, заощадження Лероса тільки в готівці і криптовалюті можна оцінити приблизно в 41 млн гривень.

За все життя його офіційні доходи - це депутатська зарплата і дохід від заняття підприємницькою діяльністю. При цьому як фізична особа-підприємець Гео Лерос зареєструвався через пару тижнів після перемоги у виборах, а вже через 9 днів підприємницьку діяльність призупинив, про що є запис у відкритому реєстрі. Ці 320 тисяч гривень, зароблені за тиждень, складають майже всі офіційні доходи Гео Лероса за все його додепутатське життя.

Згідно з інформацією податкової, він отримував дохід тільки в 2008-2009 роках. Це було всього 600 гривень і 45 тисяч гривень страхової виплати.

Як повідомлялося, вчора, 1 вересня, Гео Лероса виключили з фракції «Слуга народу». Під час виступу з трибуни парламенту Лерос звинуватив Зеленського в порушенні передвиборчих обіцянок.

Лерос прокоментував своє виключенння зі «Слуги народу»: «Неправильно тримати депутатів за бидло і за собак».

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