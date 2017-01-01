Поліція розпочала «зачистку» Києва та області

Мета спецоперації поліції - виявлення та затримання злочинців, які ховаються від правоохоронних органів

Сьогодні силами підрозділів кримінальної поліції та спецпризначенців Національної поліції України почався перший етап відпрацювання Києва та Київської області. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін. За його словами, вже є певні результати. «Мета - виявлення та затримання



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правоохоронці вилучають зброю під час відпрацювання Києва та області

Мета спецоперації поліції - виявлення та затримання злочинців, які ховаються від правоохоронних органів

Сьогодні силами підрозділів кримінальної поліції та спецпризначенців Національної поліції України почався перший етап відпрацювання Києва та Київської області. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін.

За його словами, вже є певні результати.

«Мета - виявлення та затримання злочинців, які ховаються від правоохоронних органів, осіб, причетних до скоєння тяжких злочинів, документування злочинної діяльності та затримання заїзжих гастролерів, так званих кримінальних авторитетів, «смотрящих» та інших елементів злочинного світу», - повідомив Аброськін.

Він додав, що правоохоронці вилучають зброю, вибухівку, боєприпаси та наркотики.