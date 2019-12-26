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    Поліція розшукала у Кривому Розі підлітка, який втік із київського притулку

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    Працівники ювенальної поліції провели бесіду з підлітком - Поліція розшукала у Кривому Розі підлітка, який втік із київського притулку
    Працівники ювенальної поліції провели бесіду з підлітком
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці повернули хлопця до притулку

    Кілька місяців тому до Деснянського управління поліції від вихователя Центру соціально-психологічної реабілітації дітей надійшло повідомлення про зникнення 14-річного підлітка. У рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією – безвісно відсутній, поліцейські оголосили хлопця у державний розшук.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Працівники ювенальної поліції спільно з оперативниками проводили пошуки безвісно зниклого неповнолітнього.

    Днями його знайшли у місті Кривий Ріг Дніпропетровській області та повернули у притулок. Хлопець самостійно поїхав туди з Києва.

    Жодних протиправних дій відносно нього вчинено не було, зазначили в поліції.

    Як повідомлялося, нещодавно троє неповнолітніх влаштували дебош на автозаправній станції на проспекті Маяковського у Деснянському районі столиці.

    Національна поліція України Київ діти Дніпропетровщина розшук
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