Поліція розшукала у Кривому Розі підлітка, який втік із київського притулку



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Працівники ювенальної поліції провели бесіду з підлітком Фото: Нацполіція

Правоохоронці повернули хлопця до притулку

Кілька місяців тому до Деснянського управління поліції від вихователя Центру соціально-психологічної реабілітації дітей надійшло повідомлення про зникнення 14-річного підлітка. У рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією – безвісно відсутній, поліцейські оголосили хлопця у державний розшук.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Працівники ювенальної поліції спільно з оперативниками проводили пошуки безвісно зниклого неповнолітнього.

Днями його знайшли у місті Кривий Ріг Дніпропетровській області та повернули у притулок. Хлопець самостійно поїхав туди з Києва.

Жодних протиправних дій відносно нього вчинено не було, зазначили в поліції.

Як повідомлялося, нещодавно троє неповнолітніх влаштували дебош на автозаправній станції на проспекті Маяковського у Деснянському районі столиці.