Поліція розшукує зниклого киянина: Нацгвардія прочісує територію



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Фото: Нацполіція Сергій Примак зник 27 липня

Чоловік зник безвісти у Деснянському районі столиці

Поліція столиці розшукує зниклого киянина Сергія Примака, мешканця Деснянського району, якого останній раз бачили ввечері 27 липня на вулиці Сабурова.

Із заявою про зникнення чоловіка до Деснянського управління поліції звернулися його колеги та дружина, повідомляє прес-служба поліції Києва.

Начальник Деснянського управління поліції Олександр Косовський розповів: «Правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів, перевірили медичні заклади, опитали місцевих мешканців, родичів, знайомих, колег. Встановили, що вночі його бачили кілька осіб, але до домівки чоловік не добрався».

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України із додатковою кваліфікацією – безвісти зниклий.

«Для обстеження території району залучили працівників Національної гвардії України. Нажаль, досі місцезнаходження киянина - невідоме», - додав керівник управління поліції.

Правоохоронці звертаються за допомогою у розшуку чоловіка до громадян.

Примак Сергій Сергійович, 1986 року народження.

Прикмети:

Зріст 190 см, середньої статури, волосся темне.

Був вдягнений у білу сорочку, темні штани, піджак і чорні замшеві туфлі. Міг мати при собі чорний рюкзак.

Просимо телефонувати за номерами 097-619-52-37 (карний розшук), 067-650-69-22 (оперативний черговий), 546-76-85, 515-87-83 або 102, або звернутися за адресою управління поліції: вул. Драйзера 9-б.