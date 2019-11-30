Ознак тероризму в атаці у Гаазі не виявили



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Фото Укрінформ

Поліція повідомляє, що триває розслідування, а поранених виписали з лікарні

Ознак того, що інцидент з нападом у центрі Гааги, в ході якого поранення отримали три підлітка, пов’язаний з тероризмом, немає.

Про це повідомляє DW.

«На даний момент немає ніяких ознак терористичного мотиву», – повідомили джерела мовної корпорація Нідерландів NOS.

Поліція Нідерландів, в свою чергу, повідомляє, що триває розслідування, а поранених виписали з лікарні.

Правоохоронні органи ведуть пошуки злочинця.

Напад з використанням холодної зброї стався 29 листопада в універмазі Hudson’s Bay в одному з центральних торгових районів Гааги Grote Marktstraat. Поранення отримали троє підлітків.

Нагадаємо, у Гаазі невідомий напав з ножем на відвідувачів торгового центру.