  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Ознак тероризму в атаці у Гаазі не виявили

    • Розсилка
    Ознак тероризму в атаці у Гаазі не виявили
    Фото Укрінформ

    Поліція повідомляє, що триває розслідування, а поранених виписали з лікарні

    Ознак того, що інцидент з нападом у центрі Гааги, в ході якого поранення отримали три підлітка, пов’язаний з тероризмом, немає.

    Про це повідомляє DW.

    «На даний момент немає ніяких ознак терористичного мотиву», – повідомили джерела мовної корпорація Нідерландів NOS.

    Поліція Нідерландів, в свою чергу, повідомляє, що триває розслідування, а поранених виписали з лікарні.

    Правоохоронні органи ведуть пошуки злочинця.

    Напад з використанням холодної зброї стався 29 листопада в універмазі Hudson’s Bay в одному з центральних торгових районів Гааги Grote Marktstraat. Поранення отримали троє підлітків.

    Нагадаємо, у Гаазі невідомий напав з ножем на відвідувачів торгового центру.

    Нідерланди напад розслідування поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ