Поліція встановила особу чоловіка, закривавлене тіло якого виявлено на Подолі
Тіло хлопця з травмою голови виявили на вулиці Введенській
Сьогодні, 20 листопада, близько 3:00 ночі до Подільського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Введенській лежить чоловік без ознак життя. За викликом виїхали слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції і судово-медичний експерт.
Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.
На місці події правоохоронці провели першочергові слідчі дії.
На даний час особа потерпілого встановлена - це місцевий мешканець, 1993 року народження.
Для встановлення причини смерті тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу.
Слідчим відділом Подільського управління поліції відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
Раніше повідомлялося, що на Подолі випадковий перехожий натрапив на закривавлений труп чоловіка.