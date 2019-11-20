  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Поліція встановила особу чоловіка, закривавлене тіло якого виявлено на Подолі

    • Розсилка
    На місці знахідки тіла працювала слідчо-оперативна група - Поліція встановила особу чоловіка, закривавлене тіло якого виявлено на Подолі
    На місці знахідки тіла працювала слідчо-оперативна група
    Фото: Нацполіція

    Тіло хлопця з травмою голови виявили на вулиці Введенській

    Сьогодні, 20 листопада, близько 3:00 ночі до Подільського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Введенській лежить чоловік без ознак життя. За викликом виїхали слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції і судово-медичний експерт.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    На місці події правоохоронці провели першочергові слідчі дії.

    На даний час особа потерпілого встановлена - це місцевий мешканець, 1993 року народження.

    Для встановлення причини смерті тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу.

    Слідчим відділом Подільського управління поліції відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Поліція встановила особу чоловіка, закривавлене тіло якого виявлено на Подолі
    Поліція встановила особу чоловіка, закривавлене тіло якого виявлено на Подолі
    Поліція встановила особу чоловіка, закривавлене тіло якого виявлено на Подолі
    Поліція встановила особу чоловіка, закривавлене тіло якого виявлено на Подолі
    Поліція встановила особу чоловіка, закривавлене тіло якого виявлено на Подолі

    Раніше повідомлялося, що на Подолі  випадковий перехожий натрапив на закривавлений труп чоловіка.

    Національна поліція України Київ кримінал вбивство чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ