Поліція встановила особу чоловіка, закривавлене тіло якого виявлено на Подолі



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На місці знахідки тіла працювала слідчо-оперативна група Фото: Нацполіція

Тіло хлопця з травмою голови виявили на вулиці Введенській

Сьогодні, 20 листопада, близько 3:00 ночі до Подільського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Введенській лежить чоловік без ознак життя. За викликом виїхали слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції і судово-медичний експерт.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

На місці події правоохоронці провели першочергові слідчі дії.

На даний час особа потерпілого встановлена - це місцевий мешканець, 1993 року народження.

Для встановлення причини смерті тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу.

Слідчим відділом Подільського управління поліції відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Раніше повідомлялося, що на Подолі випадковий перехожий натрапив на закривавлений труп чоловіка.