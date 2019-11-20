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    На Подолі перехожий знайшов закривавлений труп молодика (фото)

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    Голова загиблого лежала поруч з великим каменем, на якому було видно явні сліди крові - На Подолі перехожий знайшов закривавлений труп молодика (фото)
    Голова загиблого лежала поруч з великим каменем, на якому було видно явні сліди крові
    Фото: Інформатор

    У чоловіка була пробита голова

    У ніч на середу, 20 листопада, на вулиці Введенській, 15 у Подільському районі Києва випадковий перехожий натрапив на закривавлений труп чоловіка. Заявник негайно звернувся до поліцейських, щоб повідомити про жахливу знахідку.

    Хлопець звернувся до екіпажу патрульних близько 03:00. Про це повідомляє Інформатор.

    Як розповів заявник, він заходив у двір і побачив, що на асфальті лежить чоловік в крові і не подає ознак життя. Він навіть не став підходити ближче і відразу ж звернувся до поліцейських.

    Голова загиблого лежала поруч з великим каменем, на якому було видно явні сліди крові. Попередньо, ним і завдали смертельні травми. При огляді тіла на голові було видно серйозні пошкодження черепа. Криваві сліди на асфальті було видно в радіусі одного метра. На шиї трупа лежав віник. Також поруч лежали розкидані особисті речі.

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    На Подолі перехожий знайшов закривавлений труп молодика (фото)
    На Подолі перехожий знайшов закривавлений труп молодика (фото)
    На Подолі перехожий знайшов закривавлений труп молодика (фото)
    На Подолі перехожий знайшов закривавлений труп молодика (фото)
    На Подолі перехожий знайшов закривавлений труп молодика (фото)
    Фото: Інформатор

    Чоловік був з оголеним торсом, попередньо, його кофта, перебувала поруч з трупом. Також видно, що одяг загиблого брудний. Особистість його не встановлена. На вигляд загиблому близько 30 років.

    На місці працювали екіпажі патрульних, кінологи, слідчо-оперативні групи Подільського та Головного управління поліції Києва. Подробиці інциденту з'ясовуються.

    Національна поліція України Київ кримінал вбивство смерть чоловік
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