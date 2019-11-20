На Подолі перехожий знайшов закривавлений труп молодика (фото)



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Голова загиблого лежала поруч з великим каменем, на якому було видно явні сліди крові Фото: Інформатор

У чоловіка була пробита голова

У ніч на середу, 20 листопада, на вулиці Введенській, 15 у Подільському районі Києва випадковий перехожий натрапив на закривавлений труп чоловіка. Заявник негайно звернувся до поліцейських, щоб повідомити про жахливу знахідку.

Хлопець звернувся до екіпажу патрульних близько 03:00. Про це повідомляє Інформатор.

Як розповів заявник, він заходив у двір і побачив, що на асфальті лежить чоловік в крові і не подає ознак життя. Він навіть не став підходити ближче і відразу ж звернувся до поліцейських.

Голова загиблого лежала поруч з великим каменем, на якому було видно явні сліди крові. Попередньо, ним і завдали смертельні травми. При огляді тіла на голові було видно серйозні пошкодження черепа. Криваві сліди на асфальті було видно в радіусі одного метра. На шиї трупа лежав віник. Також поруч лежали розкидані особисті речі.

Чоловік був з оголеним торсом, попередньо, його кофта, перебувала поруч з трупом. Також видно, що одяг загиблого брудний. Особистість його не встановлена. На вигляд загиблому близько 30 років.

На місці працювали екіпажі патрульних, кінологи, слідчо-оперативні групи Подільського та Головного управління поліції Києва. Подробиці інциденту з'ясовуються.