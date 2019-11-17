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    Вибух гранати в Києві: поліція встановила особи загиблих

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    За&nbsp;попередніми даними силовиків, у кімнаті вибухнула граната - Вибух гранати в Києві: поліція встановила особи загиблих
    За попередніми даними силовиків, у кімнаті вибухнула граната

    Правоохоронці відкриють кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство

    Поліція Києва встановила особи чоловіків, які загинули в результаті вибуху в гуртожитку у Деснянському районі.

    Як повідомив начальник столичної поліції Андрій Крищенко, один працював охоронцем, а інший — на будівництві.

    За попередніми даними силовиків, у кімнаті вибухнула граната. 

    «За цим фактом буде відкрито провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України» - додав генерал Крищенко.

    Як інформував «Главком», повідомлення про вибух екстрені служби отримали 16 листопада близько 21:00. Відомо, що інцидент стався по вулиці Карла Маркса в одній із кімнат гуртожитку.

    Загиблі – чоловіки близько 40 років. Попередньо, у кімнаті гуртожитку вибухнула граната.

    Також у мережі з'явилися фото з місця смертельного вибуху в гуртожитку у Києві.

    До слова, 14 листопада на Одещині до поліції звернулась  жінка та повідомила, що її брат приніс додому гранату і підірвав.

    Також 8 листопада у Луцьку пролунав вибух в одній з квартир на вулиці Соборності, в результаті чого постраждала людина.

    Національна поліція України вибух вбивство граната смерть Андрій Крищенко Троєщина будинок
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