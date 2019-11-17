Вибух гранати в Києві: поліція встановила особи загиблих
Правоохоронці відкриють кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство
Поліція Києва встановила особи чоловіків, які загинули в результаті вибуху в гуртожитку у Деснянському районі.
Як повідомив начальник столичної поліції Андрій Крищенко, один працював охоронцем, а інший — на будівництві.
За попередніми даними силовиків, у кімнаті вибухнула граната.
«За цим фактом буде відкрито провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України» - додав генерал Крищенко.
Як інформував «Главком», повідомлення про вибух екстрені служби отримали 16 листопада близько 21:00. Відомо, що інцидент стався по вулиці Карла Маркса в одній із кімнат гуртожитку.
Загиблі – чоловіки близько 40 років. Попередньо, у кімнаті гуртожитку вибухнула граната.
Також у мережі з'явилися фото з місця смертельного вибуху в гуртожитку у Києві.
До слова, 14 листопада на Одещині до поліції звернулась жінка та повідомила, що її брат приніс додому гранату і підірвав.
Також 8 листопада у Луцьку пролунав вибух в одній з квартир на вулиці Соборності, в результаті чого постраждала людина.