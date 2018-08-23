  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Поліція затримала аферистку, яка після «ворожіння» обібрала жінку

    • Розсилка
    Поліція затримала аферистку, яка після «ворожіння» обібрала жінку

    Зловмисниця забрала у 62-річної киянки кошти та золоті прикраси

    До поліції від жінки надійшло повідомлення про те, що на вулиці Олени Теліги у неї шахрайським шляхом заволоділи грішми. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та екіпаж патрульних, інформує прес-служба поліції Києва.

    Як повідомила т.в.о. начальника Подільського управління поліції Наталія Зіненко, зловмисниця помітила пенсіонерку та зав’язала з нею розмову. Жінка під враженням почутого зняла з себе золоті прикраси та дістала з сумки 300 гривень, які віддала шахрайці. Після «зняття порчі» аферистка втекла.

    «Коли потерпіла отямилася, відразу викликала поліцію. Зловмисницю затримали неподалік. Це - 52-річна мешканка Київщини», - додала Зіненко.

    За даним фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Фігурантці оголошено повідомлення про підозру у вчиненні злочину. За скоєне їй загрожує покарання від штрафу до трьох років обмеження волі.

    Читайте також
    Київ шахрайство поліція кияни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ