Поліція затримала аферистку, яка після «ворожіння» обібрала жінку



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Зловмисниця забрала у 62-річної киянки кошти та золоті прикраси

До поліції від жінки надійшло повідомлення про те, що на вулиці Олени Теліги у неї шахрайським шляхом заволоділи грішми. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та екіпаж патрульних, інформує прес-служба поліції Києва.

Як повідомила т.в.о. начальника Подільського управління поліції Наталія Зіненко, зловмисниця помітила пенсіонерку та зав’язала з нею розмову. Жінка під враженням почутого зняла з себе золоті прикраси та дістала з сумки 300 гривень, які віддала шахрайці. Після «зняття порчі» аферистка втекла.

«Коли потерпіла отямилася, відразу викликала поліцію. Зловмисницю затримали неподалік. Це - 52-річна мешканка Київщини», - додала Зіненко.

За даним фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Фігурантці оголошено повідомлення про підозру у вчиненні злочину. За скоєне їй загрожує покарання від штрафу до трьох років обмеження волі.