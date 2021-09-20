Поліція затримала банду, яка збувала зброю на території Київщини (фото)

Продавців зброї затримано під час реалізації пістолета-кулемета «Скорпіон»

Правоохоронці задокументували декілька епізодів продажу вогнепальної зброї та боєприпасів трьома особами

За процесуального керівництва Фастівської окружної прокуратури правоохоронці викрили та затримали трьох осіб під час продажу вогнепальної зброї. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що троє чоловіків, мешканців Фастова та Фастівського району вирішили реалізувати знайомому пістолет-кулемет «Скорпіон» іноземного виробництва.

Покупець придбав у зловмисників «товар» за 65 тис. грн. Правоохоронці затримали продавців зброї в порядку ст. 208 КПК України.

На цей час задокументовано вже декілька епізодів продажу вогнепальної зброї та боєприпасів вказаними особами.

Зараз вирішується питання про повідомлення чоловікам про підозру й обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється Фастівським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області, оперативний супровід – Фастівський РВ ГУ СБ України в Києві та Київській області.