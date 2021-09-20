Гонитва зі стріляниною: у Києві поліція затримала озброєного водія (фото, відео)

Стрільця наздогнали та затримали в Печерському районі Києва

Під час втечі від поліцейських п'яний водій зніс шлагбаум і відкрив стрілянину у бік правоохоронців

Під час патрулювання міста Вишгород працівники групи реагування патрульної поліції зупинили автомобіль Audi, водій якого хаотично рухався дорогою. У відповідь чоловік дістав зброю та почав направляти її у бік поліцейських, після чого в‘їхав у шлагбаум і спробував втекти. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

На вимогу поліцейських зупинитися чоловік не реагував та продовжував рух. Поліцейські переслідували водія, однак порушник неодноразово створював аварійні ситуації та здійснив близько восьми пострілів у бік службового автомобіля поліцейських.

За 40 хвилин автомобіль вдалося заблокувати та затримати водія у Печерському районі столиці.

Під час освідування було встановлено, що 33-річний чоловік знаходиться у стані алкогольного сп’яніння.

Раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності за ст. 129 (Погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Вишгородського районного управління поліції, а також працівники поліції Києва. Як з’ясувалося згодом, правопорушник здійснював постріли з пристрою для відстрілу гумових куль. З місця події вилучено зброю, дозвільні документи, патрони та гільзи.

Автомобіль вилучено та доставлено на спеціально відведений майданчик тимчасового затримання транспортних засобів.

Поліція затримала чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст.348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.