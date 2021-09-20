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    Гонитва зі стріляниною: у Києві поліція затримала озброєного водія (фото, відео)

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    Стрільця наздогнали та затримали в Печерському районі Києва - Гонитва зі стріляниною: у Києві поліція затримала озброєного водія (фото, відео)
    Стрільця наздогнали та затримали в Печерському районі Києва
    Фото: Нацполіція

    Під час втечі від поліцейських п'яний водій зніс шлагбаум і відкрив стрілянину у бік правоохоронців

    Під час патрулювання міста Вишгород працівники групи реагування патрульної поліції зупинили автомобіль Audi, водій якого хаотично рухався дорогою. У відповідь чоловік дістав зброю та почав направляти її у бік поліцейських, після чого в‘їхав у шлагбаум і спробував втекти. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    На вимогу поліцейських зупинитися чоловік не реагував та продовжував рух. Поліцейські переслідували водія, однак порушник неодноразово створював аварійні ситуації та здійснив близько восьми пострілів у бік службового автомобіля поліцейських.

    За 40 хвилин автомобіль вдалося заблокувати та затримати водія у Печерському районі столиці.

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    Гонитва зі стріляниною: у Києві поліція затримала озброєного водія (фото, відео)
    Гонитва зі стріляниною: у Києві поліція затримала озброєного водія (фото, відео)
    Гонитва зі стріляниною: у Києві поліція затримала озброєного водія (фото, відео)
    Гонитва зі стріляниною: у Києві поліція затримала озброєного водія (фото, відео)

    Під час освідування було встановлено, що 33-річний чоловік знаходиться у стані алкогольного сп’яніння.

    Раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності за ст. 129 (Погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

    На місці події працювала слідчо-оперативна група Вишгородського районного управління поліції, а також працівники поліції Києва. Як з’ясувалося згодом, правопорушник здійснював постріли з пристрою для відстрілу гумових куль. З місця події вилучено зброю, дозвільні документи, патрони та гільзи.

    Автомобіль вилучено та доставлено на спеціально відведений майданчик тимчасового затримання транспортних засобів.

    Поліція затримала чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст.348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

    Теги: Національна поліція України Київ зброя водій Київщина автомобіль стрілянина
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    Гонитва зі стріляниною: у Києві поліція затримала озброєного водія (фото, відео)