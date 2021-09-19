«Тітушки», які намагалися зірвати Куліш-Фест у Дніпрі, були зі зброєю (фото, відео)

Одного зловмисника затримали з ножем, але поліція його відпустила

У «тітушок», яким дніпряни не дали зірвати Куліш-Фест, була при собі зброя – пістолети, кастети і ножі. Про це розповів організатор фестивалю, відомий волонтер, музикант, лідер гурту «Широкий лан» Святослав Бойко, повідомляє «5канал».

На відео, яке оприлюднив YouTube-канал «Порохівниця», також видно, як один з молодиків, копирсаючись у сумці, «засвітив» пістолет.

У чоловіка в сумці пістолет (скріншот)

Активісти навіть затримали одного з найбільш агресивних «тітушок» із Запоріжжя, в якого був при собі ніж. Він назвав себе Андрій Махно, 1999 року народження. Молодика передали поліції, яка відпустила його через три години, склавши протокол про хуліганство.

Очевидцям також вдалося зафіксувати автомобілі організаторів «тітушок», які підбурювали молодиків бути більш активними. Оскільки у парку зібралося багато ветеранів війни на Донбасі, «тітушки» не наважились на масову провокацію і обмежились кількома агресивними випадами.

«Це був наш традиційний Куліш-Фест, сімейне свято. Зібралось багато дніпрян. Це було в парку «Зелений гай». Я варив куліш, було також кілька козацьких паланок, які також варили куліш. Такими заходами ми намагаємося об’єднати патріотів, показати, що нас багато», – розповів Святослав Бойко.

За його словами, невідомі молодики спочатку спостерігали за людьми, кричали «Зєлєнскій маладєц!», нецензурно лаялися.

«У них була зброя. Були зафіксовані в них і пістолети, і кастети. Оці всі «молоді люди», які стояли такою організованою купкою, коли їх запитували, хто вони і звідки, багато з них говорили, що вони із Запоріжжя. Деякі говорили, що вони з Кривого Рогу», – каже Бойко.

«Мені особисто відомо, що вони запитували дорогу, йдучи до «Зеленого гаю». Вони не знали, де центральний вхід. Чергова спроба зіпсувати свято, зіпсувати спілкування провалилась. Вони ніяк не повпливали на посол куліша. Традиційно, Петро Олексійович мого куліша солив. І буквально за 15 хвилин весь казан, 70 літрів щастя, розійшовся», – розказав волонтер.

Нагадаємо, більше як сотня «тітушок» у Дніпрі хотіли зірвати Куліш-Фест у парку «Зелений гай«, де зібралися близько 1 тис. людей – серед них активісти, волонтери та ветерани АТО, туди ж прибув і п’ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. На заході було чимало родин із дітьми.

«Тітушки» нецензурно висловлювалися на адресу «Євросолідарності» та Порошенка, кричали, що «им не место в Днепропетровске». Обурені дніпряни не дозволили молодикам зіпсувати свято.

Відео із парку опублікувала молодіжна активістка Дінара Габібуллаєва. На ньому видно, що один з провокаторів нетверезий. Перед провокацією в парку молодиків також бачили біля офісу «ЄС».

Як повідомлялося, раніше напад на Петра Порошенка був здійснений 24 серпня у самому центрі столиці, де Порошенко брав участь у багатотисячному Марші Патріотів. П’ятий президент разом із родиною загиблого морпіха Ярослава Журавля у цей час покладав квіти до Меморіалу героїв Небесної сотні. Окрім Порошенка дісталося і кільком ветеранам-учасникам маршу.

Після нападу на Петра Порошенка у п’ятого президента діагностовані опіки очей. Про це свідчить довідка фахівця з Олександрівської лікарні, який надавав Порошенку медичну допомогу.