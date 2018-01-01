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    Поліція затримала чоловіка, який на зупинці вдарив ножем киянина

    Потерпілий отримав колото-різане поранення шиї з пошкодженням трахеї
    У Деснянському районі Києва зловмисник поранив місцевого жителя у шию, пошкодивши трахею. Потерпілий у задовільному стані був госпіталізований до лікарні. Нападника затримали. Про це повідомляє прес-служба столичної Нацполіції. Зазначається, що ввечері 7 січня до чергової частини поліції надійшло повідомлення, що на зупинці громадського
    • Сьогодні, 21:14
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    Місце нападу у Києві
    Місце нападу у Києві

    Потерпілий отримав колото-різане поранення шиї з пошкодженням трахеї

    У Деснянському районі Києва зловмисник поранив місцевого жителя у шию, пошкодивши трахею. Потерпілий у задовільному стані був госпіталізований до лікарні. Нападника затримали.

    Про це повідомляє прес-служба столичної Нацполіції.

    Зазначається, що ввечері 7 січня до чергової частини поліції надійшло повідомлення, що на зупинці громадського транспорту на проспекті Маяковського чоловіку спричинили ножове поранення. За викликом одразу виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.

    На місці події правоохоронці встановили, що тілесне ушкодження отримав 40-річний місцевий мешканець. Як він пояснив лікарям, на вулиці навпроти ринку наглядно знайомий чоловік полоснув його ножем у шию та втік.

    Начальник Деснянського управління поліції Олександр Косовський розповів, що слідчо-оперативна група провела огляд місця скоєння злочину, опитала свідків, отримала прикмети зловмисника. Відомості зареєстрували за фактом нанесення тяжкого тілесного ушкодження і розпочали пошуки зловмисника.

    Киянина госпіталізували та надали йому необхідну медичну допомогу. Згідно із довідкою лікарів, потерпілий отримав колото-різане поранення шиї з пошкодженням трахеї.

    «Після комплексу оперативно-розшукових заходів ми отримали бажаний результат - підозрюваного затримали. Під час слідчих дій його впізнали і свідки, і сам потерпілий. 19-річний місцевий житель зізнався у скоєному, у нього також вилучили речові докази. Наразі відомо, що конфлікт між чоловіками виник через гроші, які старший заборгував молодшому», - додав Косовський.

    Наразі молодику оголошено підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, за якою йому загрожує до 15-ти років ув’язнення. За рішенням суду на час слідства чоловікові обрано запобіжний захід - домашній арешт.

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