Поліція затримала кишенькових крадійок, які орудували на столичному вокзалі



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Одна із затриманих на столичному вокзалі крадійок

Зловмисниці шляхом вільного доступу з рюкзака неповнолітнього витягли гаманець із грошима

На території Центрального залізничного вокзалу поліцейські помітили жінок, які поводили себе підозріло та постійно озиралися. Тож правоохоронці вирішили з ними поспілкуватися і не помилилися, виявивши у них чужі речі, які згодом впізнав потерпілий.

Як з'ясувалося, зловмисниці шляхом вільного доступу з рюкзака неповнолітнього витягли гаманець із грошима.

Для документування події за вказаною адресою викликали слідчо-оперативну групу районного відділу поліції. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

Начальник оперативно-пошукового відділу карного розшуку ГУНП у Києві Віталій Отрудько розповів, що затримані - уродженки Закарпатської та Житомирської областей.

«Усі жінки – раніше судимі за аналогічні злочини, а одна із них – за шахрайство. Викрадені речі вилучили», - додав він.

За даним фактом слідчим відділом Солом'янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення зловмисницям підозри, їм обрано міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання.