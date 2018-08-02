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    Поліція затримала кишенькових крадійок, які орудували на столичному вокзалі

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    Одна із затриманих на столичному вокзалі крадійок - Поліція затримала кишенькових крадійок, які орудували на столичному вокзалі
    Одна із затриманих на столичному вокзалі крадійок

    Зловмисниці шляхом вільного доступу з рюкзака неповнолітнього витягли гаманець із грошима

    На території Центрального залізничного вокзалу поліцейські помітили жінок, які поводили себе підозріло та постійно озиралися. Тож правоохоронці вирішили з ними поспілкуватися і не помилилися, виявивши у них чужі речі, які згодом впізнав потерпілий. 

    Як з'ясувалося, зловмисниці шляхом вільного доступу з рюкзака неповнолітнього витягли гаманець із грошима. 

    Для документування події за вказаною адресою викликали слідчо-оперативну групу районного відділу поліції. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

    Начальник оперативно-пошукового відділу карного розшуку ГУНП у Києві Віталій Отрудько розповів, що затримані - уродженки Закарпатської та Житомирської областей.

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    «Усі жінки – раніше судимі за аналогічні злочини, а одна із них – за шахрайство. Викрадені речі вилучили», - додав він.

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    Поліція затримала кишенькових крадійок, які орудували на столичному вокзалі
    Поліція затримала кишенькових крадійок, які орудували на столичному вокзалі
    Поліція затримала кишенькових крадійок, які орудували на столичному вокзалі

    За даним фактом слідчим відділом Солом'янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення зловмисницям підозри, їм обрано міру запобіжного заходу у вигляді  особистого зобов'язання.

     

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