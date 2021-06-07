Ексслужбовця Київської облради судитимуть через розкрадання 2 млн грн

За два роки посадовці заволоділи бюджетними коштами на суму понад 2 млн грн

Службовець зі своїм керівником організували незаконну схему заволодіння бюджетними коштами

Печерська окружна прокуратура Києва направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього працівника Київської обласної ради, який шахрайським шляхом за попередньою змовою зі своїм безпосереднім керівником заволодів бюджетними коштами у великому розмірі (ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, керівник одного з відділів Київської обласної ради, залучивши підпорядкованого йому службовця, організував незаконну схему заволодіння бюджетними коштами, передбачених для допомоги окремим категоріям громадян, а саме: інвалідам, ветеранам війни та праці, учасникам бойових дій та ін. згідно з програмою «Турбота».

Так, вказані працівники Київської обласної ради шляхом підробки відповідних розпоряджень про виділення матеріальної допомоги, вносили у списки осіб без законних на те підстав та таким чином упродовж 2018-2019 років заволоділи бюджетними коштами на суму понад 2 млн грн.

Обвинувальний акт відносно ексслужбовця скеровано до суду для розгляду по суті. Досудове розслідування відносно начальника відділу, який був організатором цієї схеми, на цей час триває.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років позбавлення волі.

Як повідомлялося, Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт за фактом умисного ухилення від сплати податків керівницею столичного підприємства (ч. 3 ст. 212 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівниця підприємства ухилилась від сплати земельного податку на 4,9 млн грн, що становить особливо великий розмір.

Подільська окружна прокуратура Києва спільно зі слідчими Подільського Управління поліції за матеріалами СБУ повідомили про підозру підряднику у заволодінні майже 13 млн грн бюджетних коштів на освітленні депо метрополітену.