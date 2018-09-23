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    Поліція завершила розслідування смертельної ДТП на Дорогожичах у Києві

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    ДТП на Дорогожичах сталася у липні цього року - Поліція завершила розслідування смертельної ДТП на Дорогожичах у Києві
    ДТП на Дорогожичах сталася у липні цього року

    Матеріали справи скерували до суду

    Правоохоронці завершили розслідування смертельної ДТП на столичних Дорогожичах, внаслідок чого одна людина загинула і ще кілька дістали поранення.

    Про це повідомили в прес-службі поліції Києва.

    «Розслідуючи кримінальне провадження, розпочате за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України, правоохоронці провели необхідні експертизи, в тому числі судово-медичні, автотехнічну, трасологічну, опитали свідків і потерпілих, вивчили вилучені записи з камер відеоспостереження», – йдеться у повідомленні.

    Тепер матеріали справи скерували до суду.

    Нагадаємо, 24 липня на перехресті вул. Щусєва та вул. Олени Теліги сталася ДТП, внаслідок якої одна людина загинула, ще троє постраждали.

    Столична прокуратура оголосила підозру водію автомобіля Nissan, який біля метро «Дорогожичі» вчинив ДТП.

    Дивіться відео смертельної ДТП на Дорогожичах.

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