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    У Києві зникла безвісти 13-річна дівчинка

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    Розшукується Єва Клаунінг - У Києві зникла безвісти 13-річна дівчинка
    Розшукується Єва Клаунінг

    Дитина пішла з дому і не повернулась

    Дніпровським управлінням поліції в Києві розшукується Єва Клаунінг, 2007 року народження.

    13-річна дівчинка 20 жовтня пішла з дому та не повернулася.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Прикмети дівчинки: на вигляд 13-14 років, зріст 160 см, повної статури, волосся бордове коротке.

    Була одягнена: зелена толстовка, зелені штани, кросівки чорно-білі.

    «При отриманні будь якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітньої, просимо телефонувати за номером «102», - закликали правоохоронці.

    Раніше у Києві зникла восьмикласниця Ніколь Красна: дівчина пішла з дому на вулиці Льва Ревуцького до репетитора та не повернулася.

    Згодом поліція знайшла дівчину та передала батькам.

    Національна поліція України Київ діти розшук
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