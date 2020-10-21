У Києві зникла безвісти 13-річна дівчинка



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Розшукується Єва Клаунінг

Дитина пішла з дому і не повернулась

Дніпровським управлінням поліції в Києві розшукується Єва Клаунінг, 2007 року народження.

13-річна дівчинка 20 жовтня пішла з дому та не повернулася.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Прикмети дівчинки: на вигляд 13-14 років, зріст 160 см, повної статури, волосся бордове коротке.

Була одягнена: зелена толстовка, зелені штани, кросівки чорно-білі.

«При отриманні будь якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітньої, просимо телефонувати за номером «102», - закликали правоохоронці.

Раніше у Києві зникла восьмикласниця Ніколь Красна: дівчина пішла з дому на вулиці Льва Ревуцького до репетитора та не повернулася.

Згодом поліція знайшла дівчину та передала батькам.