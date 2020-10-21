У Києві зникла безвісти 13-річна дівчинка
Дитина пішла з дому і не повернулась
Дніпровським управлінням поліції в Києві розшукується Єва Клаунінг, 2007 року народження.
13-річна дівчинка 20 жовтня пішла з дому та не повернулася.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Прикмети дівчинки: на вигляд 13-14 років, зріст 160 см, повної статури, волосся бордове коротке.
Була одягнена: зелена толстовка, зелені штани, кросівки чорно-білі.
«При отриманні будь якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітньої, просимо телефонувати за номером «102», - закликали правоохоронці.
Раніше у Києві зникла восьмикласниця Ніколь Красна: дівчина пішла з дому на вулиці Льва Ревуцького до репетитора та не повернулася.
Згодом поліція знайшла дівчину та передала батькам.