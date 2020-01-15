Поліція знайшла чотирьох дітей, які втекли зі школи-інтернату під Києвом (фото)



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Хлопці, зв’язавши простирадла, втекли через вікно другого поверху

У вівторок, 14 січня, до поліції надійшло повідомлення від адміністратора Київського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей, що знаходиться в с. Копилів Макарівського району, що четверо вихованців самовільно покинули заклад.

На пошуки дітей були орієнтовані усі наряди поліції Київської області та столиці, громадськість. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів працівники Макарівського відділення поліції з’ясували, що втікачі можуть перебувати на території району, оскільки вже неодноразово самовільно без попереджень залишали заклад.

Співробітники ювенальної превенції спільно із оперативниками кримінальної поліції Макарівщини розшукали неповнолітніх у смт Макарів, за 15 км від школи-інтернату.

Виявилося, що спонукав дітей до втечі 15-річний вихованець, який нещодавно потрапив до закладу. Хлопці, зв’язавши простирадла, втекли через вікно другого поверху.

З неповнолітніми ніякого лиха не трапилось, протиправних дій щодо них не скоєно. Загрози життю та здоров’ю дітей немає.

Працівники ювенальної превенції проведуть із втікачами відповідні профілактичні бесіди.