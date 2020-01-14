  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У столичній лікарні на дитину впали двері

    • Розсилка
    Дитину госпіталізовано з попереднім діагнозом &laquo;перелом правого стегна зі зміщенням&raquo; - У столичній лікарні на дитину впали двері
    Дитину госпіталізовано з попереднім діагнозом «перелом правого стегна зі зміщенням»

    Правоохоронці займаються перевіркою обставин інциденту

    В одній зі столичних поліклінік на хлопчика впали металопластикові двері, його госпіталізували до лікарні із попереднім діагнозом «перелом стегна зі зміщенням». Про це повідомили у пресслужбі поліції Подільського району Києва.

    «Був такий випадок, на дитину у поліклініці впали двері. Звернулася і мама, і передали в лікарні цю інформацію. Виїжджала туди група. Зареєстровано у нас, проводиться перевірка зараз. Це сталося вчора», - розповіли УНН у поліції.

    У пресслужбі зазначили, що у поліклініці проводилися ремонтні роботи та були демонтовані двері, які і впали на дитину.

    «Там (у поліклініці. - Ред.) проводилися ремонтні роботи, були демонтовані металопластикові двері, стояли біля стіни. Поки мама спілкувалася з працівником реєстратури, дитина бавилася, смикала за ручку, після чого потягнула їх на себе, вони на неї впали. Дитину було в подальшому госпіталізовано з попереднім діагнозом «перелом правого стегна зі зміщенням». Правоохоронці туди виїжджали, вилучили відео з камер відеоспостереження, зараз встановлюють всіх учасників, які там були, і проводять перевірку», - додали у поліції.

    ЗМІ повідомляються, що цей інцидент стався у дитячій поліклініці № 2 по проспекту Правди, 64.

    Національна поліція України Київ діти лікарня
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ