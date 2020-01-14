У столичній лікарні на дитину впали двері



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Дитину госпіталізовано з попереднім діагнозом «перелом правого стегна зі зміщенням»

Правоохоронці займаються перевіркою обставин інциденту

В одній зі столичних поліклінік на хлопчика впали металопластикові двері, його госпіталізували до лікарні із попереднім діагнозом «перелом стегна зі зміщенням». Про це повідомили у пресслужбі поліції Подільського району Києва.

«Був такий випадок, на дитину у поліклініці впали двері. Звернулася і мама, і передали в лікарні цю інформацію. Виїжджала туди група. Зареєстровано у нас, проводиться перевірка зараз. Це сталося вчора», - розповіли УНН у поліції.

У пресслужбі зазначили, що у поліклініці проводилися ремонтні роботи та були демонтовані двері, які і впали на дитину.

«Там (у поліклініці. - Ред.) проводилися ремонтні роботи, були демонтовані металопластикові двері, стояли біля стіни. Поки мама спілкувалася з працівником реєстратури, дитина бавилася, смикала за ручку, після чого потягнула їх на себе, вони на неї впали. Дитину було в подальшому госпіталізовано з попереднім діагнозом «перелом правого стегна зі зміщенням». Правоохоронці туди виїжджали, вилучили відео з камер відеоспостереження, зараз встановлюють всіх учасників, які там були, і проводять перевірку», - додали у поліції.

ЗМІ повідомляються, що цей інцидент стався у дитячій поліклініці № 2 по проспекту Правди, 64.