Реконструкція Бортницької станції аерації: що не так із тендером

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер

Бортницька станція аерації в м. Києві (БСА) – єдина станція очищення стічних каналізаційних вод у Києві, що обслуговує не тільки столицю, а й населені пункти Київської області
фото: КМДА

Фірма «ТФМ-Схід» раніше не отримувала ніяких державних підрядів, окрім двох вищезгаданих

Комунальне підприємство «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» Київської міської ради 25 серпня уклало угоду з товариством з обмеженою відповідальністю «ТФМ-Схід» про додаткові роботи з реконструкції Бортницької станції аерації на 147,08 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро», інформує «Главком» із посиланням на «Наші гроші».

Повідомляється, що у березні 2025 року «ТФМ-Схід» виграла тендер «Київбудреконструкції» на реконструкцію дамб мулових полів №1 та №2 Бортницької станції аерації вартістю 563 млн грн. Тепер цій самій фірмі без торгів замовили додаткові роботи, які не були й не могли бути передбачені раніше, вартістю не більше ніж 50% вартості первинного договору. Йдеться про нарощення дамби і перемичок навколо мулового поля ділянки №1, яке виконають до кінця 2025 року, зазначають журналісти-розслідувачі.



фото: «Наші гроші»

В обґрунтуванні сказано, що техніка підрядника вже розміщена на об’єкті, додаткові роботи технологічно пов’язані з основними, тому їх має виконувати саме він. Крім того, за їх якість відповідатиме один підрядник, що забезпечить гарантію і відсутність спорів у майбутньому.

Договірна ціна динамічна та не включає коштів на покриття ризиків та інфляції. Майже вся вартість підряду припадає на кар’єрний ґрунт. Це єдиний матеріал у підсумковій відомості ресурсів. Як і в основному договорі, його врахували по 372 грн за тонну, а за доставку заплатять ще по 974 грн за тонну (тут і далі ціни вказано з ПДВ). Відстань не вказана, а раніше в підсумковій відомості ресурсів до основного договору стояло 81 км. У відкритих джерелах маса пропозицій ґрунту на підсипку по Києву й області по 20-90 грн за тонну.

За даними «Наших грошей», перевірити походження ґрунту, транспортне плече, а відтак і обґрунтованість оплати можна тільки відстеживши пересування вантажівок. Так само лише перевіркою всіх вантажівок можна дізнатися, скільки насправді тон землі вони перевезуть.

Середньомісячна заробітна плата на одного робітника в режимі повної зайнятості при розряді робіт 3,8 складає 18 тис. грн. За даними Пенсійного фонду, показник середньої зарплати для обчислення пенсії вищий – 20 455 грн, а середня зарплата за вакансіями у будівельній галузі на порталі «Work.ua» в Києві у понад два рази вища – 37,5 тис. грн.

Бортницька станція аерації в м. Києві (БСА) – єдина станція очищення стічних каналізаційних вод у Києві, що обслуговує не тільки столицю, а й населені пункти Київської області (Вишгород, Ірпінь, Вишневе, Бортничі, Гнідин, Щасливе, Чабани, Коцюбинське, Погреби, Новосілки, Софіївська та Петропавлівська Борщагівка, Гатне).

Наразі бориспільською «ТФМ-Схід» володіє Дмитро Новгородський із Сум, а керує Інна Новікова. До квітня 2025 року директором і засновником фірми був Ігор Ігнатенко із міста Лиман Донецької області (неподалік від Краматорська, деокуповано). До грудня 2024 року нею володіла та керувала Аліна Філоненко із Чернігова. До жовтня 2024 року засновниками тоді ще київської фірми були Дмитро Пасічник і його ж київське ТОВ «Техпідтримка-ФМ», а директоркою – Оксана Пасічник. У 2018 році фірма була зареєстрована у Кропивницькому.

Фірма «ТФМ-Схід» не отримувала ніяких державних підрядів, окрім двох вищезгаданих.

«Київбудреконструкцію» очолює Анатолій Сульдін. У 2023 році мер Києва Віталій Кличко відсторонював його від роботи через розслідування поліцією розкрадань на ремонті ліфтів у столичних багатоповерхівках. Розслідування не завершилось вироком, остання ухвала в судовому реєстрі датована груднем 2024 року. Діяльність комунального підприємства курує заступник мера Петро Пантелеєв, який відповідає за ЖКГ Києва.

Теги: тендер Київ Бортницька станція аерації ProZorro



