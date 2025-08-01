Синоптики підбили підсумки липня: кліматична норма в Києві була перевищена

Липень у Києві перевищив кліматичну норму на понад градус

Липень 2025 року в Києві виявився теплішим та дощовішим, ніж зазвичай. За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньомісячна температура повітря становила 22,6°С, що на 1,3°С вище за кліматичну норму. Про це повідомляє Главком з посиланям на обсерваторію.

Найхолоднішим днем місяця стало 1 липня, коли мінімальна температура опустилася до +12,9°С. Найтепліше було 7 липня, коли стовпчики термометрів сягнули +34,4°С.

інфографіка: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Загалом за липень у столиці випало 97 мм опадів, що становить 143% від місячної норми. Синоптики зазначили, що саме в липні в Києві випала значна кількість опадів з початку року.

Нагадаємо, 1 серпня, в Україні очікується погода без опадів, у деяких областях стане холодніше. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без опадів, у більшості областей відчутно знизиться нічна температура, зокрема на півдні очікується в межах +16..+21, на решті території від 11 до 16 градусів. А вже денні максимуми залишатимуться переважно в комфортних межах від +22 до +27, однак на півдні стовпчики термометрів сягатимуть 32 градусів спеки.