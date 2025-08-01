Головна Київ Новини
search button user button menu button

Синоптики підбили підсумки липня: кліматична норма в Києві була перевищена

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Синоптики підбили підсумки липня: кліматична норма в Києві була перевищена
фото: glavcom.ua

Липень у Києві перевищив кліматичну норму на понад градус

Липень 2025 року в Києві виявився теплішим та дощовішим, ніж зазвичай. За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньомісячна температура повітря становила 22,6°С, що на 1,3°С вище за кліматичну норму. Про це повідомляє Главком з посиланям на обсерваторію.

Найхолоднішим днем місяця стало 1 липня, коли мінімальна температура опустилася до +12,9°С. Найтепліше було 7 липня, коли стовпчики термометрів сягнули +34,4°С.

Синоптики підбили підсумки липня: кліматична норма в Києві була перевищена фото 1
інфографіка: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Загалом за липень у столиці випало 97 мм опадів, що становить 143% від місячної норми. Синоптики зазначили, що саме в липні в Києві випала значна кількість опадів з початку року.

Нагадаємо, 1 серпня, в Україні очікується погода без опадів, у деяких областях стане холодніше. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без опадів, у більшості областей відчутно знизиться нічна температура, зокрема на півдні очікується в межах +16..+21, на решті території від 11 до 16 градусів. А вже денні максимуми залишатимуться переважно в комфортних межах від +22 до +27, однак на півдні стовпчики термометрів сягатимуть 32 градусів спеки.

Читайте також:

Теги: погода Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дорожники ремонтуватимуть нижній шар асфальтобетонного покриття
Рух вулицею Остафія Дашкевича буде частково обмежено протягом двох днів (схема)
Сьогодні, 08:25
Найбільших руйнувань зазнали Голосіївський, Святошинський, Солом’янський та Шевченківський райони столиці.
Атака на Київ: хвіст однієї з російських ракет залетів у квартиру багатоповерхівки (фото)
Вчора, 12:18
Завдяки оперативним діям рятувальників пожежу було ліквідовано об 11:19
На Оболоні сталося займання у одному з торгово-розважальних центрів (фото)
29 липня, 14:07
У Києві 27 липня опадів не очікується
Україну накриває хвиля спеки: на півдні очікується до +40°C
26 липня, 17:22
За прогнозами Укргідрометцентру, з 25 до 28 липня у столиці в денний час доби очікується підвищення температури повітря понад 28°С та вище
Київ обмежує рух вантажівок через спеку: названо дати
24 липня, 13:41
Подати заяву на путівку стало зручніше – онлайн через Електронний кабінет Захисника
Оздоровлення дітей киян-захисників України. Як подати заявку онлайн
8 липня, 09:10
Фермерські продукти від виробників можна буде придбати у всіх районах міста
Продовольчі ярмарки у Києві 8-13 липня: де можна придбати фермерські продукти
7 липня, 15:31
Наступний поїзд Б12 сполученням Дарниця – Святошин через Почайну прямуватиме без змін
Рух міської електрички відновлено: посадка та висадка відбувається за звичайним графіком
7 липня, 12:08
У відділку Максим Коцюбинський провів кілька годин, після чого його відпустили, не склавши протоколу про затримання
У Києві поліція кілька годин утримувала журналіста, який вів фотозйомку: деталі інциденту
3 липня, 11:58

Новини

2 серпня рух ділянкою Берестейського проспекту буде частково обмежено (схема)
2 серпня рух ділянкою Берестейського проспекту буде частково обмежено (схема)
Синоптики підбили підсумки липня: кліматична норма в Києві була перевищена
Синоптики підбили підсумки липня: кліматична норма в Києві була перевищена
«Ощадбанк» скасував передачу ТРЦ «Гулівер» в управління держбанків
«Ощадбанк» скасував передачу ТРЦ «Гулівер» в управління держбанків
У Києві врятовано унікальний дашок старовинного будинку (фото)
У Києві врятовано унікальний дашок старовинного будинку (фото)
Лікар, поліцейська, мами з дітьми. Кого Росія вбила в Києві
Лікар, поліцейська, мами з дітьми. Кого Росія вбила в Києві
У родини столичних суддів понад 7 млн грн необґрунтованих активів: САП вимагає конфіскації
У родини столичних суддів понад 7 млн грн необґрунтованих активів: САП вимагає конфіскації

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
270K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 серпня: ситуація на фронті
107K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 серпня 2025
40K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
38K
Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
19K
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
19K
Прогноз магнітних бур на 1-3 серпня: якою буде сонячна активність

Новини

Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
Сьогодні, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
Сьогодні, 07:00
Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 05:45
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 22:00
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua