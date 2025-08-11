Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві зростає кількість тяжких хворих на Covid-19: влада закликає носити маски

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві зростає кількість тяжких хворих на Covid-19: влада закликає носити маски
Очільниця департаменту наголосила, що кожен може захистити себе, мінімізувавши ризик інфікування та ускладнень від Covid-19
фото з відкритих джерел

На сьогодні вже 89 пацієнтів госпіталізовані до столичних стаціонарів

Столична влада закликає громадян знову носити маски у місцях скупчення людей через зростання захворюваності на Covid-19. Директорка Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург в ефірі «Київ24» повідомила про збільшення кількості госпіталізацій, зокрема серед дітей та вагітних, інформує «Главком».

«На сьогодні вже 89 пацієнтів госпіталізовані до столичних стаціонарів, з них 28 дітей і 12 вагітних. За добу надійшло 19 пацієнтів, тоді як минулого понеділка (4 серпня) їх було 9. Тож ми констатуємо збільшення кількості госпіталізованих, у тому числі тяжких пацієнтів», – зазначила Гінзбург.

У Департаменті охорони здоров'я підкреслюють, що наразі немає спалаху хвороби, але відбувається сезонне збільшення захворюваності на Covid-19. За словами Гінзбург, це пов'язано з «міграційними поверненнями» перед вереснем, коли люди приїжджають з відпочинку та інших країн, не дотримуючись заходів безпеки.

«Ми забуваємо про захист від Covid, адже пріоритет у кожного – це війна та прильоти», – прокоментувала вона зростання захворюваності, включно з новим штамом вірусу.

Очільниця департаменту наголосила, що кожен може захистити себе, мінімізувавши ризик інфікування та ускладнень від Covid-19. Вона закликала використовувати маски в місцях скупчення людей, оскільки хворого з легкою формою захворювання важко ідентифікувати через майже непомітні симптоми, проте він виділяє вірус та інфікує оточуючих.

«Завжди так повторюється. І на те ми департамент охорони здоров'я — для упередження, щоб мінімізувати кількість госпіталізацій і ускладнень... Це не спалах, це збільшення захворюваності, і ми маємо акцентувати увагу наших киян. І я не думаю, що це тільки в Києві», – підкреслила Гінзбург, зауваживши, що у зоні ризику, як і раніше, перебувають діти, вагітні, люди похилого віку та особи з супутніми соматичними захворюваннями.

Нагадаємо, комітет Палати представників США під керівництвом республіканців завершив дворічне розслідування щодо походження Covid-19. Вони дійшли висновку, що вірус, ймовірно, має лабораторне походження та поширився через витік з лабораторії в місті Ухань.

Зазначається, що вірус має унікальні біологічні характеристики, які не зустрічаються в природі. Також усі випадки Covid-19, за даними експертів, виникли внаслідок одного введення в організм людини, що суперечить попереднім пандеміям із природним походженням.

Як повідомлялося, новий варіант кор-русу – NB 1.8.1 – з березня циркулює в Азії. Зовсім недавно він був виявлений і в європейських країнах, включаючи Францію, де зафіксовано чотири підтверджені випадки.

До слова, у Китаї через спалах вірусу Чикунгунья, який переносять комарі, запроваджено такі ж профілактичні заходи, які діяли під час пандемії Covid-19.

Теги: Київ війна КМДА влада столиця вірус Валентина Гінзбург

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що буде на 51-й день після завершення ультиматуму Трампа до Путіна?
Що буде на 51-й день після завершення ультиматуму Трампа до Путіна?
16 липня, 21:26
Катерини Єсипчук, машиністка Київського метрополітену
Поза роботою намагається не їздити на метро: історія першої жінки-машиністки Київського метрополітену
29 липня, 19:00
Відкриття виставки «Сліди…» молодого художника Артура Котика
Куди сходити у Києві 14-20 липня: дайджест культурних подій
12 липня, 19:04
Основною причиною повернення до України залишається бажання бути поряд із близькими
Соціолог розповів, хто і чому повертається в Україну під час війни
16 липня, 09:32
Влучання зафіксовані у Ковпаківському районі обласного центру
Російські дрони ударили по Сумам: є постраждалі
22 липня, 15:08
Мова йде не про мобільні з точки зору пересування на колесах, а про те, що підрозділи ТЦК просто будуть змінювати своє фізичне розташування
Нардеп пояснив, як працюватимуть мобільні ТЦК
22 липня, 15:47
Документ компанії «Купол» свідчить про підписання контракту з міноборони Росії на виробництво понад 6 тис. «Гарпій» цього року
Китай знайшов спосіб таємно постачати двигуни для БпЛА РФ: деталі від Reuters
24 липня, 07:24
Щороку з 1 січня до 31 липня громадяни України чоловічої статі, яким виповнюється 17 років, беруться на військовий облік
Завтра останній день, коли 17-річні можуть стати на військовий облік
30 липня, 12:00
Прощання з ліквідованим окупантом пройде в місті Іркутську 6 серпня
Був снайпером. ЗСУ на фронті ліквідували російського дитячого футбольного тренера
3 серпня, 10:15

Новини

У Києві агресивний собака без повідка покусав жінку та її улюбленця (фото)
У Києві агресивний собака без повідка покусав жінку та її улюбленця (фото)
Продовольчі ярмарки у Києві 12-17 серпня: де можна придбати фермерські продукти
Продовольчі ярмарки у Києві 12-17 серпня: де можна придбати фермерські продукти
У Києві зростає кількість тяжких хворих на Covid-19: влада закликає носити маски
У Києві зростає кількість тяжких хворих на Covid-19: влада закликає носити маски
Чому «вибухає» консервація та яку сіль краще купляти для домашніх заготовок
Чому «вибухає» консервація та яку сіль краще купляти для домашніх заготовок
Яблука чи апельсини? Що вигідніше купувати в столичних супермаркетах
Яблука чи апельсини? Що вигідніше купувати в столичних супермаркетах
11 та 12 серпня у Бучанській громаді будуть планові відключення світла: графік та адреси
11 та 12 серпня у Бучанській громаді будуть планові відключення світла: графік та адреси

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 серпня 2025
13K
Нові обласні прокурори: названа трійка найзаможніших
11K
Нові санкції. Коханка гравця московського «Динамо» з подругою не змогли скупитися у паризькому бутіку
5326
Українська армія має аналог Starlink. Зв’язківець пояснив, чому технологію не масштабували
2629
Найдавніший соратник Путіна виступив проти війни і втратив владу – NYT

Новини

Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
Сьогодні, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
Сьогодні, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
Вчора, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
8 серпня, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8 серпня, 01:24

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua