У Києві зростає кількість тяжких хворих на Covid-19: влада закликає носити маски

Столична влада закликає громадян знову носити маски у місцях скупчення людей через зростання захворюваності на Covid-19. Директорка Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург в ефірі «Київ24» повідомила про збільшення кількості госпіталізацій, зокрема серед дітей та вагітних, інформує «Главком».

«На сьогодні вже 89 пацієнтів госпіталізовані до столичних стаціонарів, з них 28 дітей і 12 вагітних. За добу надійшло 19 пацієнтів, тоді як минулого понеділка (4 серпня) їх було 9. Тож ми констатуємо збільшення кількості госпіталізованих, у тому числі тяжких пацієнтів», – зазначила Гінзбург.

У Департаменті охорони здоров'я підкреслюють, що наразі немає спалаху хвороби, але відбувається сезонне збільшення захворюваності на Covid-19. За словами Гінзбург, це пов'язано з «міграційними поверненнями» перед вереснем, коли люди приїжджають з відпочинку та інших країн, не дотримуючись заходів безпеки.

«Ми забуваємо про захист від Covid, адже пріоритет у кожного – це війна та прильоти», – прокоментувала вона зростання захворюваності, включно з новим штамом вірусу.

Очільниця департаменту наголосила, що кожен може захистити себе, мінімізувавши ризик інфікування та ускладнень від Covid-19. Вона закликала використовувати маски в місцях скупчення людей, оскільки хворого з легкою формою захворювання важко ідентифікувати через майже непомітні симптоми, проте він виділяє вірус та інфікує оточуючих.

«Завжди так повторюється. І на те ми департамент охорони здоров'я — для упередження, щоб мінімізувати кількість госпіталізацій і ускладнень... Це не спалах, це збільшення захворюваності, і ми маємо акцентувати увагу наших киян. І я не думаю, що це тільки в Києві», – підкреслила Гінзбург, зауваживши, що у зоні ризику, як і раніше, перебувають діти, вагітні, люди похилого віку та особи з супутніми соматичними захворюваннями.

Нагадаємо, комітет Палати представників США під керівництвом республіканців завершив дворічне розслідування щодо походження Covid-19. Вони дійшли висновку, що вірус, ймовірно, має лабораторне походження та поширився через витік з лабораторії в місті Ухань.

Зазначається, що вірус має унікальні біологічні характеристики, які не зустрічаються в природі. Також усі випадки Covid-19, за даними експертів, виникли внаслідок одного введення в організм людини, що суперечить попереднім пандеміям із природним походженням.

Як повідомлялося, новий варіант кор-русу – NB 1.8.1 – з березня циркулює в Азії. Зовсім недавно він був виявлений і в європейських країнах, включаючи Францію, де зафіксовано чотири підтверджені випадки.

До слова, у Китаї через спалах вірусу Чикунгунья, який переносять комарі, запроваджено такі ж профілактичні заходи, які діяли під час пандемії Covid-19.