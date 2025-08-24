Де в Україні найдорожча оренда квартир: одне із міст несподівано обігнало Київ та Львів

Найнижчі ціни на оренду житла – у прифронтових та наближених до них регіонах

У липні найвищі медіанні ціни (середні ціни, які не враховують аномально високі або низькі значення, – ред.) на оренду одно- та багатокімнатних квартир спостерігались у трьох обласних центрах – Києві, Львові та Ужгороді. Як інформує «Главком», про це йдеться в статті «Уніан».

За даними однієї з платформ, на якій пропонують оренду, лідером за цінами однокімнатних квартир став Ужгород (18,8 тис. грн), який випередив навіть Львів (17,9 тис. грн) та Київ (16,9 тис. грн)

Водночас у сегменті двокімнатних квартир найдорожче коштували квартири у столиці – понад 31 тис. грн на місяць. У той час як в Ужгороді ціна становила майже 23 тис. грн, а у Львові – близько 21 тис. грн.

При цьому найдорожче орендувати трикімнатну квартиру також у Києві: медіанна ціна становить 57,9 грн. Львів на другому місці з ціною 25,1 тис. грн, далі – Ужгород 24,9 грн.

Зазначається, що ціни незначно відрізняються від тих, які були минулого місяця та у червні. Зростання відбулось в межах від 500 до 2 000 грн. На трикімнатні у Києві натомість медіанна ціна зменшилась на 1%.

Найнижчі ціни на оренду житла – у прифронтових та наближених до них регіонах. У липні найдешевші «однушки» пропонували у Харкові (4,5 тис. грн), Миколаєві (5,8 тис. грн), Запоріжжі (5,5 тис. грн), та Чернігові (6,7 тис. грн).

На оренду двокімнатних квартир найнижча медіанна ціна – 7 тис. грн, у Запоріжжі та Харкові. Дещо вища у Миколаєві та Чернігові: 7,1 тис. грн та 7,5 тис. грн відповідно. А лідером за найнижчою медіанною ціною на оренду трикімнатних квартиру був Чернігів – 8 тис. грн. Далі Запоріжжя та Харків, з показником у 9 тис. грн, та Миколаїв – 10 тис. грн.

Нагадаємо, зростання цін на оренду житла створює значне фінансове навантаження на мешканців Києва, особливо для представників певних професій. Щоб сплатити оренду середньої однокімнатної квартири (18 тис. грн), за даними сайтів «Лун» та Work.ua, продавець-консультант має віддати близько 73% своєї місячної зарплати. Для різноробочого цей показник становить приблизно 68%, а медсестрі доведеться виділити близько 76% свого місячного доходу.

Середній % зарплати, який йде на оплату оренди однокімнатної квартири інфографіка: Лун

Зауважимо, що за даними сайту Work.ua, середня зарплата у Києві станом на липень 2025 року становить 30 тис. грн. Це на 23% більше, якщо порівнювати з липнем минулого року.

Власна квартира в Києві, яку можна здавати в оренду, є стабільним джерелом доходу, тому придбання нерухомості у столиці варто розглядати як інвестицію. Однак перш ніж зробити покупку, варто врахувати кілька ключових моментів,