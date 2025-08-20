Головна Країна Суспільство
«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди

glavcom.ua
Відправлення з Києва та Дніпра поїздом № 220/219 заплановане на 25, 28, 30 та 31 серпня
фото: Наталія Порощук, «Главком»

Ужгород – Київ курсуватиме через день з 1 вересня і до початку нового графіку руху на 2026 рік

«Укрзалізниця» призначило п’ять додаткових поїздів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Перелік додаткових потягів

  • № 249/250 Київ – Львів: відправлення з Києва та Львова: 27, 28 серпня.
  • № 220/219 Київ – Дніпро: відправлення з Києва та Дніпра: 25, 28, 30, 31 серпня.
  • № 159/160 Київ – Трускавець: відправлення з Києва та Трускавця: 1, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 вересня та 3, 4, 5 жовтня.
  • № 218/217 Чоп – Львів: відправлення з Чопа та Львова: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 вересня.
  • № 284/283 Ужгород – Київ. Курсуватиме через день з 1 вересня і до початку нового графіку руху на 2026 рік. Поїзд підв’язаний у Києві під швидкісні поїзди Харківського та Дніпровського напрямків, тож стане в пригоді, якщо з Харкова або Дніпра раптом на потрібну дату не залишилось вільних місць у Західному напрямку.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» повідомила про призначення додаткового поїзда №243/244, який курсуватиме за маршрутом КиївЛьвів. Як зазначали у компанії, рішення прийнято з метою задовольнити підвищений попит на перевезення наприкінці серпня. Квитки на новий рейс уже доступні для придбання.

Також «Укрзалізниця» анонсувала запуск додаткових поїздів Київ – Львів та Київ – Вінниця на другу половину серпня. Таким чином підприємство планує задовольнити високий попит пасажирів, особливо на маршруті між Києвом та Львовом.

