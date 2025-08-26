Головна Київ Новини
Патрульні оштрафували військових, які їхали збивати дрони: реакція мережі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Патрульні оштрафували військових, які їхали збивати дрони: реакція мережі
Користувачі мережі відреагували на рішення патрульних оштрафувати військових, які начебто їхали збивати дрони
Штраф за перевищення швидкості військовим викликав дискусію у соцмережах

Затримання патрульною поліцією мобільної вогневої групи за перевищення швидкості на Броварському проспекті столиці викликало резонанс у соцмережах, а роз'яснення патрульної поліції спричинило бурхливу дискусію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на соцмережі. 

Як повідомлялося, поліція виправдовувала свої дії тим, що на момент інциденту повітряної тривоги в Києві не було. На це повідомлення поліції відреагував журналіст Стас Козлюк, який вказав на невідповідність такого пояснення реаліям війни, адже, зазначив він, мобільні групи мають прибувати на бойові позиції заздалегідь, ще до того, як ворожі дрони зайдуть у зону їхньої відповідальності. 

Журналіст вражений тим, що патрульна поліція як аргумент наводить той факт, що тривоги в Київській області на той момент ще не було.

«Ніби ж очевидні речі на четвертому році війни, ну», – написав Козлюк.

Журналіст зазначив, що самі військові не заперечували порушення, але просили якнайшвидше скласти протокол, оскільки «летить». На думку Козлюка, пояснення поліції ігнорує реалії роботи військових, які мусять діяти на випередження.

Користувачі мережі активно коментують допис журналіста, обурюючись діями патрульних. 

Користувачі мережі відреагували на рішення патрульних щодо перевищення швидкості військовими, які їхали збивати дрони
Користувачі мережі відреагували на рішення патрульних щодо перевищення швидкості військовими, які їхали збивати дрони
Як би хто не обурювався, але поліція тут права на 100% – таку точку зору висловив військовослужбовець Ігор Дерев'янко.

«Закон один для всіх. Військо – відбиток нашого суспільства. І, на жаль, надзвичайно часто можна спостерігати, далеко від лінії бойового зіткнення, як саме військові порушують правила дорожнього руху, особливо швидкісний режим, а суспільство замріяно каже: «Сонечкам все можна». От «сонечки» цим часто і користуються, куди правду діти? А скільки «сонечок» загинуло в наслідок порушення ПДР?», – написав військовий.

Дерев'янко висловив сумнів, що мобільна бригада поспішала на вогневу точку. 

У коментарях під дописом Дерев'янка одна з дописувачок поцікавилася, звідки хтось може знати, передбачається заліт «засобів повітряного наступу» із сусідньої області, в якій оголошено тривогу, чи ні.

Нагадаємо, патрульна поліція Києва надала роз’яснення щодо ситуації, яка набула розголосу в соціальних мережах, де йшлося про винесення постанови військовослужбовцю за перевищення швидкості. За даними поліції, 23 серпня о 16:50 на Броварському проспекті було зупинено автомобіль Land Rover, водій якого рухався зі швидкістю 79 км/год, що перевищує дозволену норму в місті. В салоні автомобіля перебували двоє чоловіків у військовій формі.

Патрульні зауважили, що на момент складання постанови, офіційної повітряної тривоги в Києві та Київській області не було. Військовослужбовці, за словами поліції, прямували «на виконання майбутнього завдання».

До слова, в Україні у червні стартував експериментальний проєкт із формування груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад. Для приєднання до груп протиповітряної оборони спочатку необхідно стати членом добровольчого формування територіальної громади (ДФТГ), уклавши контракт добровольця терміном на 3 роки. Документи потрібно подати у ДФТГ за місцем свого проживання. Якщо ж така структура відсутня, можна звернутися до місцевої військової адміністрації з ініціативою щодо її створення спільно з військовими частинами Сил територіальної оборони ЗСУ.

