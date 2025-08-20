Кияни вимагають відкрити доступ до туалетів у метро: петиція набрала голоси

Петиція отримала понад 6 тис. голосів містян трохи більше ніж за місяць

Петиція щодо дозволу відвідування вбиралень у столичному метрополітені набрала необхідну кількість підписів – наразі вона перебуває на розгляді Київради. Про це йдеться у розділі «Петиції» на офіційному порталі Києва, інформує «Главком».

Петицію було зареєстровано у липні – пропозиція отримала понад 6 тис. голосів містян трохи більше ніж за місяць.

Авторка петиції зазначає, що всі станції метро мають вбиральні, але ними можуть користуватися лише працівники. Пасажири до них доступу не мають – за винятком випадків під час повітряної тривоги, коли станції функціонують як укриття. Це створює дискомфорт для людей, які щодня користуються метро, особливо на довгих маршрутах і при пересадках.

Крім того, така ситуація не відповідає стандартам європейських міст, де громадські туалети в метро – це звична практика.

Авторка петиції пропонує відкрити доступ до вбиралень на кожній станції, забезпечити їхню чистоту та догляд, а для утримання – запровадити символічну плату в межах 5-10 грн.

Це не перша спроба привернути увагу Київради до цієї проблеми – подібну петицію реєстрували ще у 2022 році, вона набрала понад 6 тис. голосів і, за інформацією на сайті, перебуває на розгляді Київради.

Петиція щодо відкриття вбиралень у метро від 2022 року скриншот

