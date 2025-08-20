Головна Київ Новини
Кияни вимагають відкрити доступ до туалетів у метро: петиція набрала голоси

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Авторка петиції пропонує відкрити доступ до вбиралень на кожній станції
фото: КМДА

Петиція отримала понад 6 тис. голосів містян трохи більше ніж за місяць

Петиція щодо дозволу відвідування вбиралень у столичному метрополітені набрала необхідну кількість підписів – наразі вона перебуває на розгляді Київради. Про це йдеться у розділі «Петиції» на офіційному порталі Києва, інформує «Главком».

Петицію було зареєстровано у липні – пропозиція отримала понад 6 тис. голосів містян трохи більше ніж за місяць.

Авторка петиції зазначає, що всі станції метро мають вбиральні, але ними можуть користуватися лише працівники. Пасажири до них доступу не мають – за винятком випадків під час повітряної тривоги, коли станції функціонують як укриття. Це створює дискомфорт для людей, які щодня користуються метро, особливо на довгих маршрутах і при пересадках. 

Крім того, така ситуація не відповідає стандартам європейських міст, де громадські туалети в метро – це звична практика. 

Авторка петиції пропонує відкрити доступ до вбиралень на кожній станції, забезпечити їхню чистоту та догляд, а для утримання – запровадити символічну плату в межах 5-10 грн.

Це не перша спроба привернути увагу Київради до цієї проблеми – подібну петицію реєстрували ще у 2022 році, вона набрала понад 6 тис. голосів і, за інформацією на сайті, перебуває на розгляді Київради. 

скриншот

Нагадаємо, на сайті Київської міської ради зареєстровано петицію, що пропонує змінити назви вісьмох станцій столичного метрополітену та одного електродепо. Автор ініціативи, Андрій Патлатюк, вважає, що існуючі назви багатьох станцій не відповідають їхньому реальному географічному розташуванню, що спричиняє плутанину як серед мешканців, так і серед туристів. 

