Український письменник розкрив мотив нападників, які вчотирьох побили молодика на Оболоні

Кокотюха заявив, що все було зроблено свідомо для створення контенту

Український письменник Андрій Кокотюха заявив про мотиви нападу чотирьох підлітків на 19-річного хлопця у Оболонському районі Києва. Він зазначає, що все було зроблено для контенту.

6 лютого група підлітків у балаклавах побила 19-річного молодика. Відомо, що потерпілий познайомився з 15-річною дівчиною через соціальні мережі. Пізніше вони вирішили зустрітись. Під час зустрічі на нього чекав натовп менших за нього хлопців. Вони жорстоко напали на хлопця та відібрали телефон.

Юна особа, з якою познайомився потерпілий, зі своєю подружкою дивились на це та знімали все на телефон.

Кокотюха каже, що дівчина свідомо погодилась на зустріч з молодиком, щоб її знайомі побили його для відео. Зауважимо, що останнім часом ледь не щотижня у соціальних мережах з'являються відео жорстоких бійок серед підлітків. Згодом, ці відео потрапляють до мережі.

«Моє припущення: 15-річна за попередньою змовою з групою осіб якимись чином спровокувала і витягнула на побачення 19-річного. Стала приманкою. Мета – записати це на телефон і викласти в мережу. Створити, контент. Це дуже не схоже на полювання на педофіла. Це, повторюся, зграя і так звані тренди: бити гуртом і фільмувати», – написав письменник.

До слова, чотирьом нападникам, які побили хлопця в Оболонському районі Києва, правоохоронці повідомили про підозру. Під час проведення слідчих дій поліцейські вилучили телефон потерпілого, балаклави та одяг, у якому були нападники.