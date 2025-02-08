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Український письменник розкрив мотив нападників, які вчотирьох побили молодика на Оболоні

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Український письменник розкрив мотив нападників, які вчотирьох побили молодика на Оболоні
Група підлітків побила молодика на Оболоні
фото: Нацполіція

Кокотюха заявив, що все було зроблено свідомо для створення контенту

Український письменник Андрій Кокотюха заявив про мотиви нападу чотирьох підлітків на 19-річного хлопця у Оболонському районі Києва. Він зазначає, що все було зроблено для контенту.

6 лютого група підлітків у балаклавах побила 19-річного молодика. Відомо, що потерпілий познайомився з 15-річною дівчиною через соціальні мережі. Пізніше вони вирішили зустрітись. Під час зустрічі на нього чекав натовп менших за нього хлопців. Вони жорстоко напали на хлопця та відібрали телефон.

Юна особа, з якою познайомився потерпілий, зі своєю подружкою дивились на це та знімали все на телефон.

Кокотюха каже, що дівчина свідомо погодилась на зустріч з молодиком, щоб її знайомі побили його для відео. Зауважимо, що останнім часом ледь не щотижня у соціальних мережах з'являються відео жорстоких бійок серед підлітків. Згодом, ці відео потрапляють до мережі.

«Моє припущення: 15-річна за попередньою змовою з групою осіб якимись чином спровокувала і витягнула на побачення 19-річного. Стала приманкою. Мета – записати це на телефон і викласти в мережу. Створити, контент. Це дуже не схоже на полювання на педофіла. Це, повторюся, зграя і так звані тренди: бити гуртом і фільмувати», – написав письменник.

До слова, чотирьом нападникам, які побили хлопця в Оболонському районі Києва, правоохоронці повідомили про підозру. Під час проведення слідчих дій поліцейські вилучили телефон потерпілого, балаклави та одяг, у якому були нападники.

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Теги: напад відео бійка соціальні мережі Андрій Кокотюха

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