У Німеччині підлітки намагались посмажити сосиски у каналізації і влаштували вибух

У німецькому містечку Флото (земля Північний Рейн-Вестфалія) пролунав потужний вибух, який пошкодив важкі каналізаційні люки.

Невдалий експеримент групи підлітків, які вирішили посмажити сосиски в каналізаційному колодязі, завершився вибухом. Про це пише «Главком» із посиланням на Bild.

На місце вибуху терміново прибули пожежники та поліція. Сила вибуху була настільки потужною, що на відстані 300 метрів убік розлетілися бетонні плити та каналізаційні грати. Поліція оточила район, побоюючись нових вибухів, та залучила фахівців для обстеження території.

фото: bild

Внаслідок інциденту, який налякав місцевих жителів, ніхто не постраждав. На місці поліцейські знайшли бак із паливом для бензопил, який, очевидно, використовували для розпалу. За словами свідків, одразу після вибуху підлітки розбіглися у різні боки – зараз їх розшукують.

«На місці злочину знайшли каністру. Очевидці стверджують, що бачили групу молодих людей, які втікали після вибуху. Кажуть, що один із них крикнув: «Чорт, це пішло не так», – йдеться у публікації.

Знайдені сосиски на місці злочину фото: bild

Раніше студент з Індії дістався університету на параплані, щоб уникнути пробок і встигнути на іспит. Як розповів сам студент, до початку іспиту залишалося лише 15-20 хвилин, а сам він був далеко від університету. Розуміючи, що через пробки на дорозі не встигне дістатися аудиторії, він вирішив скористатися таким незвичайним транспортом.