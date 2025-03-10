Головна Скотч Курйоз
search button user button menu button

У Німеччині підлітки намагались посмажити сосиски у каналізації і влаштували вибух

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Підлітки вирішили смажити сосиски на каналізаційній решітці
фото: bild

У німецькому містечку Флото (земля Північний Рейн-Вестфалія) пролунав потужний вибух, який пошкодив важкі каналізаційні люки.

Невдалий експеримент групи підлітків, які вирішили посмажити сосиски в каналізаційному колодязі, завершився вибухом. Про це пише «Главком» із посиланням на Bild.

На місце вибуху терміново прибули пожежники та поліція. Сила вибуху була настільки потужною, що на відстані 300 метрів убік розлетілися бетонні плити та каналізаційні грати. Поліція оточила район, побоюючись нових вибухів, та залучила фахівців для обстеження території.

У Німеччині підлітки намагались посмажити сосиски у каналізації і влаштували вибух фото 1
фото: bild

Внаслідок інциденту, який налякав місцевих жителів, ніхто не постраждав. На місці поліцейські знайшли бак із паливом для бензопил, який, очевидно, використовували для розпалу. За словами свідків, одразу після вибуху підлітки розбіглися у різні боки – зараз їх розшукують.

«На місці злочину знайшли каністру. Очевидці стверджують, що бачили групу молодих людей, які втікали після вибуху. Кажуть, що один із них крикнув: «Чорт, це пішло не так», – йдеться у публікації.

Знайдені сосиски на місці злочину
Знайдені сосиски на місці злочину
фото: bild

Раніше студент з Індії дістався університету на параплані, щоб уникнути пробок і встигнути на іспит. Як розповів сам студент, до початку іспиту залишалося лише 15-20 хвилин, а сам він був далеко від університету. Розуміючи, що через пробки на дорозі не встигне дістатися аудиторії, він вирішив скористатися таким незвичайним транспортом.

Читайте також:

Теги: молодь Німеччина поліція вибух

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Керманич погодився пройти огляд на стан сп'яніння за допомогою алкотестеру Drager. Результат – 3,14 проміле
Пробите колесо допомогло патрульним виявити водія у стані сильного сп’яніння
10 лютого, 18:24
Бурштин зберігали у мішках
Пів тонни бурштину у гаражі. На Рівненщині викрито підпільний цех
13 лютого, 15:35
МАГАТЕ підтвердило вибух та пожежу на ЧАЕС
МАГАТЕ підтвердило вибух та пожежу на ЧАЕС
14 лютого, 09:44
Псевдомінер пояснив правоохоронцям, що виклик про мінування здійснив через конфлікт з охоронцями зазначеного закладу
У Києві чоловік образився на охоронця і «замінував» торгово-розважальний центр
17 лютого, 11:39
Нещодавно тіло хлопчика віком 1 рік і 3 місяці було виявлено у морозильній камері в одній із квартир у Пересипському районі Одеси
Мертва дитина у морозилці. Омбудсмен звʼязував нові деталі трагедії
25 лютого, 17:53
Джин Гекмен і його дружина Бетсі Аракава знайдені мертвими
Голлівудський актор з дружиною знайдені мертвими у будинку: нові подробиці
28 лютого, 08:52
Під час зустрічі Зеленського і Трампа розгорілася справжня суперечка
Емоційна зустріч Зеленського та Трампа, звільнення у Кабміні та КМДА. Головне за 28 лютого
28 лютого, 21:07
Атака дронів на Сизранський НПЗ у лютому 2025 року
Дрони уразили Сизранський нафтопереробний завод
4 березня, 01:28
Правоохоронці проведели огляд місця події та вилучили сліди і речові докази
У Харкові чоловік відмовився показати документи, працівник ТЦК відкрив вогонь
5 березня, 23:40

Курйоз

У Німеччині підлітки намагались посмажити сосиски у каналізації і влаштували вибух
У Німеччині підлітки намагались посмажити сосиски у каналізації і влаштували вибух
Заручники неба: пасажири літака 20 годин провели в літаку через зламані туалети
Заручники неба: пасажири літака 20 годин провели в літаку через зламані туалети
Кохана Кулеби вигадала, як розважити людей у своєму сексшопі
Кохана Кулеби вигадала, як розважити людей у своєму сексшопі
У Німеччині жінка намагалася продати на аукціоні 10-місячного сина
У Німеччині жінка намагалася продати на аукціоні 10-місячного сина
Жінка щодня літає на роботу 800 км: як вона пояснює свій вибір
Жінка щодня літає на роботу 800 км: як вона пояснює свій вибір
Адам Сендлер без штанів, Бен Стіллер застряг у підлозі: головні курйози Оскара-2025
Адам Сендлер без штанів, Бен Стіллер застряг у підлозі: головні курйози Оскара-2025

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
182K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 березня: ситуація на фронті
64K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 березня 2025
34K
Відома українська акторка потрапила в ДТП
32K
Банки Європи блокують фінансування оборонних проєктів – Bloomberg
14K
Брат віцепрезидента США Джей Ді Венса воював за Україну
9613
Втрати ворога станом на 10 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Візит президента до Саудівської Аравії, поява цифрового дозволу на зброю. Головне за 10 березня
Сьогодні, 20:53
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:23
10 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
9 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Швеція надасть понад €2 млн на розширення прав українських жінок
8 березня, 22:14
8 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 березня, 00:10

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua