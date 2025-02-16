У Миколаєві під час вибуху загинуло троє військових Центру протимінної діяльності

Їх імена – Вадим Єлісєєв, Олена Ключнікова та Євгеній Сірик

Через вибух у Миколаєві загинули троє військових Центру протимінної діяльності. Про це повідомляє Центр протимінної діяльності на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Внаслідок теракту, який стався у Миколаєві, у п’ятницю, 14 лютого, загинули троє військовослужбовців Центру протимінної діяльності. Їх імена – Вадим Єлісєєв, Олена Ключнікова та Євгеній Сірик.

фото: Центр протимінної діяльності

«Внаслідок жорстокого терористичного акту Україна втратила мужніх воїнів і вірних захисниць своєї землі. Імена загиблих навічно закарбуються в нашій пам’яті, як символ відваги, честі та самопожертви. Військовослужбовці самовіддано забезпечували безпеку громадян України, нейтралізуючи мінну загрозу та рятуючи життя мирних жителів і своїх побратимів. Їхній внесок у захист країни неоціненний, а їхня жертовність – поза часом», – написали на сторінці Центру протимінної діяльності.

Нагадаємо, 14 лютого, близько 14:00 на вулиці Пограничній у Миколаєві поблизу закладу громадського харчування пролунав вибух невідомого предмета. Внаслідок чого загинуло двоє людей. Про це повідомляє поліція Миколаївської області. За попередньою інформацією, ще вісім осіб отримали поранення.

На місці події працювали слідчі слідчого управління обласного главку поліції, криміналісти, вибухотехніки, працівники СБУ, рятувальники та медики.

Раніше слідчі Служби безпеки України відкрили кримінальне провадження за фактом російської атаки по укриттю 4-го енергоблока Чорнобильської атомної електростанції і разом із відповідними органами працюють на місці події. Про це зауважує пресслужба СБУ.