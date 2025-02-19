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Голова Amazon може опинитись у в'язниці за продаж ножів дітям

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Голова Amazon може опинитись у в'язниці за продаж ножів дітям
Керівнику Amazon Джеффу Безосу загрожує тюремний термін через онлайн-продажі ножів
фото із відкритих джерел

Згідно з новими правилами Британії, Джеффу Безосу та іншим компаніям загрожує до двох років ув’язнення, якщо вони дозволять продавати ножі дітям через інтернет

Власники онлайн-ретейлерів, такі як мільярдер Джефф Безос, засновник Amazon, можуть бути ув'язнені за незаконний продаж ножів підліткам до 18 років. Про це інформує «Главком»  із посиланням на The Daily Telegraph.

 Журналісти The Daily Telegraph  посилаючись на дані, отримані від МВС Сполученого Королівства пишуть, що подібним підприємцям інтернет-компаній «загрожує до двох років в'язниці, якщо вони дозволять продавати ножі дітям» відповідно до нових законодавчих заходів уряду лейбористів.

Зміни в законодавстві щодо продажу кухонних ножів пов'язані з убивством у 2024 році в місті Саутпорт трьох дівчаток, скоєним 17-річним вихідцем з Руанди Акселем Рудакубаною. Він придбав знаряддя вбивства – ніж – на Amazon, сфальсифікувавши, за даними газети, перевірку документів. Злочинець обійшов двоетапну перевірку особистості інтернет-магазину за допомогою програмного забезпечення, зашифрувавши свої персональні дані і приховавши використовувану інтернет-адресу.

Тюремним строком до чотирьох років каратиметься зберігання холодної зброї з метою скоєння насильства. МВС розгляне також питання щодо доцільності запровадження схеми реєстрації всіх інтернет-магазинів, які торгують ножами, з метою викорінення безвідповідальних продавців.

З 24 вересня 2024 року в Сполученому Королівстві набула чинності заборона на володіння мачете та ножами екзотичної форми з довжиною клинка понад 20 см (так звані ножі проти зомбі, – «Главком»). Така сама доля в майбутньому чекає і на самурайські мечі.

Приводом для давно обговорюваної заборони стало вбивство 16-річного Ронана Канди, на якого в 2022 році напали два 17-річні підлітки, озброєні «мечем ніндзя» з інтернет-магазину. Мати вбитого юнака активно домагалася заборони, на яку відмовилося піти уряд консерваторів, які програли липневі вибори до парламенту.

Нагадаємо, американська корпорація Amazon планує в 2025 році вкласти $100 млрд у розвиток технологій штучного інтелекту, що перевищує аналогічні вкладення її найбільших конкурентів, Alphabet та Microsoft.

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Теги: зброя злочинець Amazon в'язниця Велика Британія інтернет вбивство бізнес діти Джефф Безос

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