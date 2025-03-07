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Побиття дівчинки у Білій Церкві: суд залишив 16-річного підозрюваного під вартою

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Побиття дівчинки у Білій Церкві: суд залишив 16-річного підозрюваного під вартою
Обрання запобіжного заходу підозрюваному у справі про побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Київщина, 22 січня 2025 року
фото: Дар'я Нематіан золбін/Суспільне новини

Крім 16-річного хлопця, інші фігуранти справи про побиття дівчинки у Білій Церкві – неповнолітні та малолітні

Київський апеляційний суд залишив у силі рішення попередньої інстанції й визнав правомірним утримання у СІЗО на час слідства 16-річного хлопця, якого підозрюють у побитті дівчинки в Білій Церкві, що на Київщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на hromadske.

За даними видання, хлопця вивели із залу суду під конвоєм. Родичі підозрюваного висловили журналістам своє обурення. 

Нагадаємо, у січні соцмережами поширилося відео, як група підлітків у Білій Церкві на Київщині побила 12-річну дівчинку. На кадрах видно, що група підлітків перебуває десь у лісі. Постраждалу, яка закриває обличчя руками, по черзі б’ють і хлопці, і дівчата. Вони завдають ударів кулаками, ногами. Зігнувшись, дівчина просить: «Не треба».

У поліції повідомили, що до них звернулася мама 12-річної дівчинки, повідомивши про побиття. Згодом дії всіх учасників злочину було перекваліфіковано: досудове розслідування тепер триває за фактом катування та вимагання, вчиненого в умовах воєнного стану.

Як повідомлялося, крім 16-річного хлопця, інші фігуранти справи про побиття дівчинки у Білій Церкві – неповнолітні та малолітні, тому їм підозри не оголосять. Як і їхнім батькам цього не зроблять, оскільки кримінальне законодавство України передбачає індивідуальну відповідальність. Юристи компанії «Міллер», яка представляє у цій справі потерпілу, нагадали, що тільки один фігурант справи про побиття дівчинки у Білій Церкві досяг віку кримінальної відповідальності (16 років), тож лише йому оголосили підозру.

Водночас до неповнолітніх (14-16 років) та малолітніх (до 14 років) можуть бути застосовані заходи виховного характеру. Для цього проводять психологічні експертизи, після яких прокуратура визначить, які саме заходи запропонувати суду.

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Теги: суд бійка Київщина Біла Церква

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