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Поліція викрила жителя Борисполя, який зберігав у гаражі арсенал зброї

Ірина Бура
glavcom.ua
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Поліція викрила жителя Борисполя, який зберігав у гаражі арсенал зброї
фото: поліція Київської області

Чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання

Поліція викрила 48-річного жителя Борисполя Київської області, який зберігав у гаражі та вдома боєприпаси. Про це повідомляє Поліція Київської області.

Правоохоронці провели обшуки у гаражному приміщенні та за місцем проживання фігуранта. Було виявлено та вилучено близько 300 набоїв різного калібру, корпус гранати РГН з підривачем типу УДЗ, артилерійські снаряди та гранатометний постріл.

Поліцейські Бориспільського управління поліції Київщини затримали чоловіка та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі, за процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури, повідомили чоловіку про підозру ч. 1 ст. 263 (незаконне придбання та зберігання бойових припасів) Кримінального кодексу України.

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фото: поліція Київської області

Нагадаємо, на Хмельниччині суд визнав винним військовослужбовця у порушенні правил зберігання зброї і призначив 170 грн штрафу. За матеріалами справи, пізнього вечора 23 грудня 2023 року матір військового знайшла його нагородний пістолет калібру 9 мм, який лежав у дивані. Цю ж зброю жінка видала правоохоронцям, котрі й склали адмінпротокол. У суді військовослужбовець визнав та зобов’язався не порушувати правила зберігання зброї. Зазначив: придбає сейф та буде зберігати нагородну зброю у ньому.

Теги: боєприпаси поліція жінка правила пістолет

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