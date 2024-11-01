Умєров обговорив із Остіном залучення Росією військових КНДР у війну проти України

Очільники оборонних відомств України та США обговорили поточну ситуацію на фронті, зокрема на Покровському та Курському напрямках

Міністр оборони України Рустем Умєров провів відеодзвінок зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном. Про це Умєров розповів на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Очільники оборонних відомств України та США обговорили поточну ситуацію на фронті, зокрема на Покровському та Курському напрямках. Також окремо обговорили залучення російськими окупантами військових з КНДР у війну проти України.

«Окремо зосередили увагу на подальшій підтримці з боку США оборонної індустрії України. Зі свого боку, Україна активно розвиває власне виробництво і вдячна Сполученим Штатам за допомогу в цьому напрямку. Разом із союзниками ми продовжимо зміцнювати нашу оборону, забезпечуючи Збройні Сили всім необхідним», – заявив Умєров.

Він подякував США за постійну підтримку України.

нагадаємо, 1 листопада США оголосили про виділення чергового пакету безпекової допомоги для України на 425 мільйонів доларів. Зазначається, що у пакет військової допомоги увійшли перехоплювачі ППО, боєприпаси для ракетних систем і артилерії, бронетехніка і протитанкова збр оя.

Раніше повідомлялося, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський і міністр оборони США Ллойд Остін детально обговорили питання щодо використання повного потенціалу окремих засобів ураження українських підрозділів та посилення спроможностей протиповітряної оборони. Також сторони порушили низку інших питань, які у перспективі матимуть ефект на театрі воєнних дій.