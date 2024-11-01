Головна Країна Політика
search button user button menu button

Умєров обговорив із Остіном залучення Росією військових КНДР у війну проти України

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Умєров обговорив із Остіном залучення Росією військових КНДР у війну проти України
Рустем Умєров подякував США за постійну підтримку України
фото з відкритих джерел

Очільники оборонних відомств України та США обговорили поточну ситуацію на фронті, зокрема на Покровському та Курському напрямках

Міністр оборони України Рустем Умєров провів відеодзвінок зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном. Про це Умєров розповів на своїй сторінці у соцмережі Facebook. 

Очільники оборонних відомств України та США обговорили поточну ситуацію на фронті, зокрема на Покровському та Курському напрямках. Також окремо обговорили залучення російськими окупантами військових з КНДР у війну проти України. 

«Окремо зосередили увагу на подальшій підтримці з боку США оборонної індустрії України. Зі свого боку, Україна активно розвиває власне виробництво і вдячна Сполученим Штатам за допомогу в цьому напрямку. Разом із союзниками ми продовжимо зміцнювати нашу оборону, забезпечуючи Збройні Сили всім необхідним», – заявив Умєров.

Він подякував США за постійну підтримку України. 

нагадаємо, 1 листопада США оголосили про виділення чергового пакету безпекової допомоги для України на 425 мільйонів доларів. Зазначається, що у пакет військової допомоги увійшли перехоплювачі ППО, боєприпаси для ракетних систем і артилерії, бронетехніка і протитанкова збр оя.

Раніше повідомлялося, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський і міністр оборони США Ллойд Остін детально обговорили питання щодо використання повного потенціалу окремих засобів ураження українських підрозділів та посилення спроможностей протиповітряної оборони. Також сторони порушили низку інших питань, які у перспективі матимуть ефект на театрі воєнних дій.

Читайте також:

Теги: міністр Україна боєприпаси Рустем Умєров Олександр Сирський Ллойд Остін війна військова допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дипломати НАТО в Будапешті хотіли поговорити з Угорщиною про її «неоднозначну» політику щодо альянсу, але їх проігнорували
«Досягло точки кипіння». НАТО обурене поведінкою Угорщини
Вчора, 08:31
Конгресмени написали листа Байдену стосовно можливості знищення ракет РФ
Конгрес США просить Байдена дозволити Польщі збивати російські ракети над Україною
Вчора, 02:36
Авто Ар'євим було придбано у ТОВ «Гранд Мотор» 20 жовтня поточного року
Нардеп Ар’єв придбав нове авто. Яку марку обрав депутат (фото)
29 жовтня, 10:57
День теплий – весна буде м'якою і прийде рано
26 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 жовтня, 00:05
Підготовку «внутрішнього» плану посилення України президент доручив членам Ставки
Ставка підготує «внутрішній» план перемоги: Зеленський розповів деталі
24 жовтня, 17:29
16 жовтня Володимир Зеленський представив план перемоги України
Тезово про «План перемоги»
17 жовтня, 12:05
Сі Цзіньпін хоче, щоб Китай до 2049 року став наймогутнішою державою у світі
Навіщо Китай хоче бути посередником між Україною та РФ: Welt розкрила наміри Піднебесної
16 жовтня, 11:18
Мельник: Базовий бразильський інтерес – це забезпечення економічного процвітання, що напряму залежить також від Росії як їхнього важливого партнера
Посол України назвав ймовірну дату, коли Бразилія може змінити пропутінську політику
9 жовтня, 14:46
Зеленський прибув для зустрічі з премʼєр-міністром Андреєм Пленковичем
Зеленський прибув до Хорватії для участі в міжнародному саміті
9 жовтня, 12:53

Політика

Уряд надав командувачу Сил ТрО додаткові повноваження: деталі
Уряд надав командувачу Сил ТрО додаткові повноваження: деталі
Умєров обговорив із Остіном залучення Росією військових КНДР у війну проти України
Умєров обговорив із Остіном залучення Росією військових КНДР у війну проти України
В одному з американських штатів виявлено спробу Росії втрутитися у виборчий процес
В одному з американських штатів виявлено спробу Росії втрутитися у виборчий процес
Сибіга: Одна з країн готова стати державою-покровителем допомоги українцям у РФ
Сибіга: Одна з країн готова стати державою-покровителем допомоги українцям у РФ
Уряд призначив міністру закордонних справ нового заступника
Уряд призначив міністру закордонних справ нового заступника
До Києва прибула делегація Конгресу США
До Києва прибула делегація Конгресу США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
169K
«Ніякого вступу України в НАТО не буде»: Небензя в ООН видав чергову порцію заяв
90K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 листопада: ситуація на фронті
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 листопада 2024
14K
Радник президента Єврокомісії закликав населення Європи підготувати продовольство на випадок війни з РФ
13K
Росіяни заявили про втрату чергового літака Су-34
8880
США назвали вирішальний чинник для продовження Росією війни в Україні

Новини

Українська молодь закликає НАТО надати Україні членство в Альянсі
Сьогодні, 20:04
Якщо переможе Трамп? Курт Волкер дав надію українцям
Сьогодні, 19:15
Міжнародні організації не виконують своїх обіцянок щодо полонених «Азову», – військовий
Сьогодні, 17:02
Презентована нова концепція Електронного суду, створена за підтримки USAID
Сьогодні, 16:06
Росіяни вчать викрадених дітей ненавидіти Україну – Мирослава Харченко
Сьогодні, 15:57
Таргани, насильство і російський паспорт. Учасники форуму для молоді розказали історії депортації підлітків
Сьогодні, 14:12

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua