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Жінка вбила батьків і чотири роки ховала їхні трупи вдома

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Жінка вбила батьків і чотири роки ховала їхні трупи вдома
Посмертна експертиза виявила, що пані Маккалоу померла від ножових поранень, а її чоловік був смертельно отруєний
фото: BBC News

Молода жінка витрачала гроші батьків, накопичуючи великі борги за кредитними картками

Мешканка містечка Грейт-Баддоу поблизу Челмсфорда (графство Ессекс, Велика Британія) Вірджинія Маккалоу упродовж чотирьох років переховувала в будинку тіла своїх батьків, яких вона убила. Сусідам вона повідомила, що на пенсії вони переїхали жити на узбережжя. Про цей страхітливий злочин повідомляє ВВС.

Чому подружжя пенсіонерів не шукали

«Штори завжди були засунуті, і не можна було побачити, чи є хтось удома», – розповів виданню Філ Сарджент, який протягом 20 років жив у сусідньому будинку з родиною Маккалоу.

Сімейний лікар подружжя Маккалоу часом висловлював занепокоєння через те, що довго не бачить своїх підопічних. Але їхня донька щоразу знаходила виправдання їхньої відсутності, скасовуючи візити від їхнього імені.

За зручним для неї збігом обставин саме у цей час у Британії було запроваджено карантин через пандемію коронавірусу.

Згодом підозри щодо долі пенсіонерів виникли в Алана Томсона, власника компанії, що здавала подружжю Маккалоу в оренду телевізор. Після телефонного дзвінка їхня донька раптово відмовилася від нього від імені батьків.

Вірджинія Маккалоу зізналася у вбивстві
Вірджинія Маккалоу зізналася у вбивстві
фото: BBC News

Коли співробітники Томсона прийшли, щоб забрати телевізор, Вірджінія не впустила їх до будинку і винесла апарат на поріг, до вхідних дверей.

Що виявили в будинку

Зрештою у вересні 2023 року до поліції Ессекса надійшов дзвінок від служби безпеки ради графства Ессекс, співробітники якої занепокоїлися долею своїх підопічних.

Тоді з’ясувалося, що 70-річний Джон Маккалоу, викладач бізнес-досліджень на пенсії, був смертельно отруєний. Його тіло убивця тримала у сховку з піноблоку та ковдр.

Труп його 71-річної дружини Лоїс був захований у спальних мішках і ковдрах у шафі на верхньому поверсі будинку. Експерти встановили, що жінку били молотком і різали ножем, але також її отруїли медикаментами.

Коли у вересні 2023 року до будинку прийшли поліцейські, Вірджинія була спокійною і сказала, що «знала, що цей день колись настане».

«Я заслуговую на те, що буде далі, тобто вирок, бо це правильно, і це, можливо, дасть мені трохи спокою», – додала вона.

Чому донька убила своїх батьків

Як виявилося, молода жінка, зловживаючи добротою своїх батьків, жила у їхньому домі та витрачала їхні гроші, накопичуючи великі борги за кредитними картками на їхні імена.

Підроблені листи показали, що Маккалоу обманювала своїх батьків, переконуючи їх, що вони втратили гроші через шахрайство. Насправді ці гроші витрачала вона.

Загалом Маккалоу отримала фінансову вигоду від убивства своїх батьків у розмірі 149 697 фунтів стерлінгів – враховуючи їхні пенсії, кредитні картки та продаж активів.

На суді також стало відомо, що вона витратила 21 000 фунтів стерлінгів на азартні ігри в інтернеті з 2019 по 2023 рік.

36-річну Вірджинію Маккалоу суд Челмсфорда засудив до довічного ув'язнення за вбивства, з мінімальним терміном позбавлення волі 36 років.

Нагадаємо, у США проведено другу в історії страту методом, який розкритикували ЄС та ООН. 

Також слідчий комітет РФ підтвердив, що російські військові закатували американця в Донецьку. 

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Теги: азартні ігри гроші бізнес лікар військові Велика Британія карантин жінка злочин вирок шахрайство

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