Поліція затримала в Одесі іноземця, який замовив вбивство подружжя з Києва

Затриманому загрожує позбавлення волі до 15-ти років або довічне увʼязнення

Кілер пішов на співпрацю з правоохоронцями та вів всі перемовини під їх контролем

Правоохоронці Молдови та України вдалося врятувати подружжя з Києва, а також затримати замовника їх вбивства – громадянина іншої країни. За ліквідацію чоловіка пропонувалось $15 тис, а вбивство жінки мало організовуватись пізніше, повідомляє Національна поліція України.

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Повідомляється, що в середині вересня 2023 року оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції отримали від колег з Директорату по боротьбі з організованою злочинністю МВС Республіки Молдова інформацію щодо підготовки до замовного вбивства. Іноземець підшукував кілера, який за $15 тис ліквідує громадянина України.

Оперативники та слідчі ідентифікували потенційних жертв і кілера, а також встановили мотиви та плани замовника – іноземець хотів заволодіти бізнесом українця, тому після ліквідації чоловіка повинні були вбити і його дружину.

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Зʼясувалося, що до війни замовник орендував приміщення, в якому наразі знаходиться стоматологічна клініка. Після 24 лютого 2022 року він виїхав з України та перестав платити орендну плату, відповідно орендодавець уклав договір із новим клієнтом.

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Кілер пішов на співпрацю з правоохоронцями і під їх контролем вів усі перемовини із фігурантом. Як аванс отримав $5 тис, а остачу замовник повинен був надіслати після надання доказів вбивства власника клініки.

Замовника затримали в Одесі поліцейські Департаменту стратегічних розслідувань та Головного слідчого управління Національної поліції за силової підтримки спецпризначенців КОРД. За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора йому повідомлено підозру за ч. 1 ст. 14, п. 11, ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство на замовлення) Кримінального кодексу України.

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 10-ти до 15-ти років або довічне увʼязнення.