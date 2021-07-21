  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Понад пів тисячі будинків у Києві залишились без гарячої води

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На час випробувань тепломережі постачання гарячої води припинять - Понад пів тисячі будинків у Києві залишились без гарячої води
    На час випробувань тепломережі постачання гарячої води припинять
    Фото: з відкритих джерел

    У столиці тривають гідравлічні випробування тепломережі

    У Києві з 20 липня до 2 серпня будуть проводитися гідравлічні випробування тепломережі у зоні теплопостачання магістралі №1 СТ-1. Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київтеплоенерго».

    На цей час подачу гарячої води призупинять до 531 будівлі:

    • до 361 житлового будинку,
    • 33 навчальних закладів,
    • 137 відомств.

    Відключення стосуються Солом’янського району та однієї будівлі в Голосіївському районі столиці.

    Перелік адрес, де під час випробувань тимчасово буде відсутнє гаряче водопостачання, можна переглянути за посиланням.

    Також «Київтеплоенерго» повідомляє, що вже понад 80% тепломереж Києва пройшли гідравлічні випробування.

    Вони обслуговують понад 10 100 споруд: майже 6 900 будинків, 150 лікарень, 685 навчальних закладів і майже 2 500 відомств.

    «Гідравлічні випробування дозволяють виявити та своєчасно усунути «слабкі» місця трубопроводів, підготувавши їх до навантаження в опалювальний період. Їх проведення є обов’язковим згідно діючих норм та правил», – зазначають у «Київтеплоенерго».

    Читайте також: Восени опалення різко подорожчає. Скільки доведеться платити киянам
    Теги: Київ ремонт водопостачання Київтеплоенерго
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Понад пів тисячі будинків у Києві залишились без гарячої води