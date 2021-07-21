Понад пів тисячі будинків у Києві залишились без гарячої води

На час випробувань тепломережі постачання гарячої води припинять

У столиці тривають гідравлічні випробування тепломережі

У Києві з 20 липня до 2 серпня будуть проводитися гідравлічні випробування тепломережі у зоні теплопостачання магістралі №1 СТ-1. Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київтеплоенерго».

На цей час подачу гарячої води призупинять до 531 будівлі:

до 361 житлового будинку,

33 навчальних закладів,

137 відомств.

Відключення стосуються Солом’янського району та однієї будівлі в Голосіївському районі столиці.

Перелік адрес, де під час випробувань тимчасово буде відсутнє гаряче водопостачання, можна переглянути за посиланням.

Також «Київтеплоенерго» повідомляє, що вже понад 80% тепломереж Києва пройшли гідравлічні випробування.

Вони обслуговують понад 10 100 споруд: майже 6 900 будинків, 150 лікарень, 685 навчальних закладів і майже 2 500 відомств.

«Гідравлічні випробування дозволяють виявити та своєчасно усунути «слабкі» місця трубопроводів, підготувавши їх до навантаження в опалювальний період. Їх проведення є обов’язковим згідно діючих норм та правил», – зазначають у «Київтеплоенерго».