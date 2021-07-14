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    Восени будуть ще більші. Експерт пояснив, чому кияни отримують нові платіжки за тепло

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    У Києві тарифи на опалення та гарячу воду зростуть із 1 жовтня - Восени будуть ще більші. Експерт пояснив, чому кияни отримують нові платіжки за тепло
    У Києві тарифи на опалення та гарячу воду зростуть із 1 жовтня
    Фото з відкритих джерел

    Восени і взимку, незважаючи на платежі, платіжки будуть ще більшими, попередив експерт

    Голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що вже на цьому тижні, кияни отримають нові платіжки, в яких буде вказано рекомендований платіж за тепло. Про це Попенко написав на своїй сторінці в Facebook.

    «Це, фактично передоплата за тепло в опалювальний сезон. Такі платіжки ви будете отримувати щомісячно, з певною сумою», - повідомив Попенко.

    Він також опублікува зразок платіжки та пояснив, чому вимагатимуть передоплату.

    Що це і навіщо:

    1. НАК Нафтогаз вимагає передоплату за газ. У КМДА і КП Київтеплоенерго в бюджеті немає таких грошей, і вони пробують зібрати таким шляхом хоч якісь гроші.

    2. КМДА І КП Київтеплоенерго оголосили про зростання тарифів на тепло і гарячу воду на 40% в зв'язку з новими цінами на газ, і всі розуміють що це викличе ще більші неплатежі, ніж раніше. Тому намагаються таким шляхом зробити своєрідну розстрочку за компослуги, тільки в передоплату.

    «Платити не платити, це ваше рішення. Але відразу будьте готові побачити восени і взимку, незважаючи на платежі, ще більші платіжки», - попередив Попенко.

    Нагадаємо, комунальне підприємство «Київтеплоенерго» з 1 жовтня змінить тарифи на опалення. Середньозважена вартість 1 гігакалорії тепла може становити від 2151,77 до 2433,90 грн, залежно від типу приєднання будинку.

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    Теги: газ тарифи гроші опалювальний сезон опалення КМДА кияни Київтеплоенерго
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    Восени будуть ще більші. Експерт пояснив, чому кияни отримують нові платіжки за тепло