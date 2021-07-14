Восени будуть ще більші. Експерт пояснив, чому кияни отримують нові платіжки за тепло
Восени і взимку, незважаючи на платежі, платіжки будуть ще більшими, попередив експерт
Голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що вже на цьому тижні, кияни отримають нові платіжки, в яких буде вказано рекомендований платіж за тепло. Про це Попенко написав на своїй сторінці в Facebook.
«Це, фактично передоплата за тепло в опалювальний сезон. Такі платіжки ви будете отримувати щомісячно, з певною сумою», - повідомив Попенко.
Він також опублікува зразок платіжки та пояснив, чому вимагатимуть передоплату.
Що це і навіщо:
1. НАК Нафтогаз вимагає передоплату за газ. У КМДА і КП Київтеплоенерго в бюджеті немає таких грошей, і вони пробують зібрати таким шляхом хоч якісь гроші.
2. КМДА І КП Київтеплоенерго оголосили про зростання тарифів на тепло і гарячу воду на 40% в зв'язку з новими цінами на газ, і всі розуміють що це викличе ще більші неплатежі, ніж раніше. Тому намагаються таким шляхом зробити своєрідну розстрочку за компослуги, тільки в передоплату.
«Платити не платити, це ваше рішення. Але відразу будьте готові побачити восени і взимку, незважаючи на платежі, ще більші платіжки», - попередив Попенко.
Нагадаємо, комунальне підприємство «Київтеплоенерго» з 1 жовтня змінить тарифи на опалення. Середньозважена вартість 1 гігакалорії тепла може становити від 2151,77 до 2433,90 грн, залежно від типу приєднання будинку.