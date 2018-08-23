Порошенко відкрив виставку новітнього українського озброєння (відео)



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Фото: УНН Виставка військової техніки на Михайлівській площі

На Михайлівській площі представлено сучасне озброєння та військова техніка

Президент України Петро Порошенко офіційно відкрив виставку сучасного озброєння та військової техніки на Михайлівській площі в Києві.

На виставці представлені, зокрема, спеціальні броньовані автомобілі, мобільний мінометний комплекс «Барс-8ММК», безпілотні авіаційні комплекси, міномети та гранатомети, а також танки, бронетранспортери і одна модернізована бойова машина ЗРК «Оса-АКМ»

Як повідомлялося, 22 серпня на Михайлівській площі у центрі Києва в рамках виставки сучасного озброєння були представлені українська новітня військова техніка та транспортні засоби.