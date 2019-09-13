Посадовців агролісу Київщини викрито на незаконному продажу деревини



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Чиновники продавали деревину, однак у бухгалтерському обліку це не відображали Фото: Прокуратура Київської області

Посадовці неодноразово здійснювали продаж деревини приватному підприємцю, а кошти розподіляли між собою

Прокуратурою Київської області за оперативного супроводження Управління захисту економіки в Київській області викрито посадових осіб ДП «Київоблагроліс» при одержанні чергового траншу в сумі 40 тис. грн за незаконний продаж деревини.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київщини.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що посадовці неодноразово здійснювали продаж деревини приватному підприємцю, однак у бухгалтерському обліку це не відображали, натомість готівкові кошти розподіляли між собою.

При черговому отриманні грошових коштів в сумі майже 40 тис. грн зловмисників викрито.

Наразі тривають невідкладні слідчі (розшукові) дії.

Лісничим та посереднику готується повідомлення про підозри у розтраті майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.