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    Посадовців агролісу Київщини викрито на незаконному продажу деревини

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    Чиновники продавали деревину,&nbsp;однак у бухгалтерському обліку це не відображали - Посадовців агролісу Київщини викрито на незаконному продажу деревини
    Чиновники продавали деревину, однак у бухгалтерському обліку це не відображали
    Фото: Прокуратура Київської області

    Посадовці неодноразово здійснювали продаж деревини приватному підприємцю, а кошти розподіляли між собою

    Прокуратурою Київської області за оперативного супроводження Управління захисту економіки в Київській області викрито посадових осіб ДП «Київоблагроліс» при одержанні чергового траншу в сумі 40 тис. грн за незаконний продаж деревини.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київщини.

    Так, в ході досудового розслідування встановлено, що посадовці неодноразово здійснювали продаж деревини приватному підприємцю, однак у бухгалтерському обліку це не відображали, натомість готівкові кошти розподіляли між собою.

    При черговому отриманні грошових коштів в сумі майже 40 тис. грн зловмисників викрито.

    Наразі тривають невідкладні слідчі (розшукові) дії.

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    Посадовців агролісу Київщини викрито на незаконному продажу деревини
    Посадовців агролісу Київщини викрито на незаконному продажу деревини
    Посадовців агролісу Київщини викрито на незаконному продажу деревини

    Лісничим та посереднику готується повідомлення про підозри у розтраті майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

    Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

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