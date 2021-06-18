Посадовця спортивної бази на Київщині підозрюють у привласненні 300 тис. грн

Заступника директора бази підозрюють у привласненні коштів, виділених для проведення спортивних заходів для дітей

На Київщині повідомлено про підозру заступнику генерального директора однієї з навчально-спортивних баз. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

«За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Бориспільської окружної прокуратури Київської області повідомлено про підозру заступнику генерального директора однієї з навчально-спортивних баз у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 191 КК України (привласнення чужого майна, вчиненого повторно, шляхом зловживання службовим становищем)», - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, службова особа, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинила привласнення майна, а саме грошових коштів на загальну суму 300 тис. грн, які були виділені із державного та місцевого бюджету для організації діяльності зазначеного підприємства, а саме для проведення спортивних заходів для дітей.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Бориспільського районного управління поліції. Наразі проводяться необхідні слідчо-розшукові дії.

За скоєне підозрюваній загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Як повідомлялося, Подільська окружна прокуратура Києва спільно зі слідчими Подільського управління поліції викрила та повідомила про підозру у привласненні бюджетних коштів організованій групі з числа керівників Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.

Слідством встановлено, що з метою систематичного заволодіння бюджетними коштами під час ремонту навчальних закладів Подільського району Києва начальник управління освіти адміністрації створив та очолив організовану злочинну групу осіб, до складу якої увійшли начальник групи централізованого господарського обслуговування закладів освіти, керівник підрядного підприємства та інші на цей час ще не встановлені особи.

Відповідно до висновків судових будівельно-технічних експертиз територіальній громаді міста спричинено збитки на загальну суму понад 800 тис. грн.