Посеред вулиці в Києві невідомий із ножем напав на чоловіка (фото)
Слідчі розшукують нападника
16 липня опівночі на вулиці Цимбалів Яр у Голосіївському районі Києва невідомий вдарив чоловіка ножем у ногу. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.
Потерпілий повідомив про це до поліції. Заявник розповів, що до нього підійшов незнайомий чоловік та ударив його ножем у праву ногу, після чого втік.
Першими на місце прибули патрульні, які одразу почали надавати домедичну допомогу потерпілому.
Інспектори виявили, що у чоловіка проникальне поранення у стегно та сильна кровотеча, що свідчило про ймовірне ушкодження артерії.
Далі патрульні передали чоловіка медикам.
З'ясуванням обставин події займається слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції.
Як повідомлялося, у смт Коцюбинське, що під Києвом, поліцейські прибули на виклик щодо домашнього насильства, чоловік накинувся з ножем на одного із правоохоронців.