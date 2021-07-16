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    Посеред вулиці в Києві невідомий із ножем напав на чоловіка (фото)

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    Допомогу потерпілому надавали патрульні та медики швидкої допомоги - Посеред вулиці в Києві невідомий із ножем напав на чоловіка (фото)
    Допомогу потерпілому надавали патрульні та медики швидкої допомоги
    Фото: Патрульна поліція Києва

    Слідчі розшукують нападника

    16 липня опівночі на вулиці Цимбалів Яр у Голосіївському районі Києва невідомий вдарив чоловіка ножем у ногу. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Потерпілий повідомив про це до поліції. Заявник розповів, що до нього підійшов незнайомий чоловік та ударив його ножем у праву ногу, після чого втік.

    Першими на місце прибули патрульні, які одразу почали надавати домедичну допомогу потерпілому.

    Інспектори виявили, що у чоловіка проникальне поранення у стегно та сильна кровотеча, що свідчило про ймовірне ушкодження артерії.

    Далі патрульні передали чоловіка медикам.

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    Посеред вулиці в Києві невідомий із ножем напав на чоловіка (фото)
    Посеред вулиці в Києві невідомий із ножем напав на чоловіка (фото)
    Посеред вулиці в Києві невідомий із ножем напав на чоловіка (фото)

    З'ясуванням обставин події займається слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції.

    Як повідомлялося, у смт Коцюбинське, що під Києвом, поліцейські прибули на виклик щодо домашнього насильства, чоловік накинувся з ножем на одного із правоохоронців.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал напад
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    Посеред вулиці в Києві невідомий із ножем напав на чоловіка (фото)