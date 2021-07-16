Посеред вулиці в Києві невідомий із ножем напав на чоловіка (фото)

Слідчі розшукують нападника

16 липня опівночі на вулиці Цимбалів Яр у Голосіївському районі Києва невідомий вдарив чоловіка ножем у ногу. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Потерпілий повідомив про це до поліції. Заявник розповів, що до нього підійшов незнайомий чоловік та ударив його ножем у праву ногу, після чого втік.

Першими на місце прибули патрульні, які одразу почали надавати домедичну допомогу потерпілому.

Інспектори виявили, що у чоловіка проникальне поранення у стегно та сильна кровотеча, що свідчило про ймовірне ушкодження артерії.

Далі патрульні передали чоловіка медикам.

З'ясуванням обставин події займається слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції.

Як повідомлялося, у смт Коцюбинське, що під Києвом, поліцейські прибули на виклик щодо домашнього насильства, чоловік накинувся з ножем на одного із правоохоронців.