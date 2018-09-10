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    Повідомлено про підозру водію, який п’яний за кермом на смерть збив жінку

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    Автомобіль н<span>а великій швидкості він зніс паркан, &laquo;влетів&raquo; на територію садового центру і перекинувся на бік</span> - Повідомлено про підозру водію, який п’яний за кермом на смерть збив жінку
    Автомобіль на великій швидкості він зніс паркан, «влетів» на територію садового центру і перекинувся на бік

    При проведенні медичного освідування вміст алкоголю у крові водія становив 1,58 проміле

    Прокуратурою Києва повідомлено про підозру винуватцю дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на вул. Ялтинській у Дарницькому районі столиці, внаслідок якої було смертельно травмовано 50-річну жінку. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

    ДТП сталася 9 вересня 2018 року близько 05:40. Водій автомобіля Chevrolet, грубо порушуючи правила дорожнього руху, проїхав перехрестя по вулиці Ялтинській у напрямку вулиці Бориспільської на червоний сигнал світлофора. Не впоравшись з керуванням, чоловік виїхав за межі проїзної частини на тротуар, де продовжив рух та здійснив наїзд на 50-річну жінку-пішохода.

    Жінка від отриманих травм померла на місці події.

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    Після зіткнення чоловік був затриманий свідками аварії, а згодом і правоохоронцями. При проведенні медичного освідування вміст алкоголю у крові водія становив 1,58 проміле.

    Повідомлялося, що після зіткнення очевидці накинулися на водія і намагалися вчинити самосуд.

    Винуватця дорожньо-транспортної події працівниками поліції затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілому) Кримінального кодексу України.

    Прокуратурою міста погоджено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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