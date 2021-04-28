Повідомлено про підозру юнаку, який зарізав батьків і маленького брата

Під час затримання в юнака вилучили ніж

Заплановано проведення психолого-психіатричної експертизи з метою встановлення психічного стану хлопця

Столичні правоохоронці повідомили про підозру 16-річному юнаку у скоєнні умисного вбивства власних батьків та 8-річного брата. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Тіла подружжя та їх малолітнього сина зі слідами насильницької смерті були виявлені 26 квітня 2021 року у квартирі житлового будинку на вул. Ревуцького у Дарницькому районі Києва. Усі загиблі – місцеві мешканці 1971, 1979 та 2012 років народження.

Комплексними оперативно-пошуковими заходами правоохоронці встановили, що до вчинення тяжкого злочину причетний 16-річний старший син потерпілих, який після скоєного декілька днів перебував у квартирі поруч із загиблими, а коли батьків почали розшукувати родичі, вдався до втечі.

Підлітка затримали в ході переслідування після його втечі з квартири. При собі він мав ніж, який ймовірно був знаряддям вбивства. Ніж вилучено та направлено на експертизу.

За попередніми даними, підозрюваний заздалегідь придбав ніж, яким планував вчинити злочин. Після чергового конфлікту з батьками, хлопець ножем спричинив смертельні поранення батькові та матері, після чого так само вбив малолітнього брата.

Дії 16-річного юнака кваліфіковано за п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство двох і більше осіб, а також вбивство малолітньої дитини).

До Дарницького районного суду Києва скеровано клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії тривають. Встановлюються мотив та інші обставини вчинення злочину. Заплановано проведення психолого-психіатричної експертизи з метою встановлення психічного стану підозрюваного.

Нагадаємо, про жахливе потрійне вбивство повідомила 27 квітня столична поліція.