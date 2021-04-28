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    Два злочини за годину. На Оболоні чоловік підрізав товариша і пограбував перехожу (фото)

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    Підозрюваним у двох злочинах є&nbsp;47-річний уродженець Вінниччини - Два злочини за годину. На Оболоні чоловік підрізав товариша і пограбував перехожу (фото)
    Підозрюваним у двох злочинах є 47-річний уродженець Вінниччини
    Фото: Нацполіція

    Суд заарештував уродженця Вінниччини

    На спецлінію 102 столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Героїв Дніпра в Оболонському районі Києва лежить поранений чоловік. На місце події виїхали слідчо-оперативна група, патрульні та лікарі. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Як розповів начальник Оболонського управління поліції Євген Худяков, потерпілого з черепно-мозковою травмою і множинними ножовими пораненнями грудної клітини та спини медики госпіталізували у стаціонар, а правоохоронці розпочали з’ясовувати обставини події.

    «Під час відпрацювання інформації про поранення чоловіка ми отримали повідомлення про пограбування жінки на Оболонському проспекті. Киянка поверталась вночі додому та біля під’їзду на неї напав невідомий. Зловмисник, не звертаючи увагу на консьєржа, відібрав у потерпілої гроші, які були у гаманці, та втік. За отриманим описом киянки та інших свідків, а також після вивчення записів з камер відеоспостереження ми встановили особу правопорушника, який з ножем напав на чоловіка. Зловмисника розшукали та затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він – 47-річний уродженець Вінниччини», – повідомив правоохоронець.

    Поліцейські встановили, що чоловіки разом розпивали алкогольні напої та між ними стався конфлікт, у ході якого вінничанин кілька разів вдарив ножем опонента у груди та спину. Після скоєного зловмисник пішов та біля під’їзду багатоповерхівки помітив жінку й пограбував її.

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    Два злочини за годину. На Оболоні чоловік підрізав товариша і пограбував перехожу (фото)
    Два злочини за годину. На Оболоні чоловік підрізав товариша і пограбував перехожу (фото)

    «За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 186 (Грабіж) та частиною другою статті 15, частиною першою статті 115 (Закінчений замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури м. Києва ми повідомили фігуранту про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. За скоєне чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі», – додав Худяков.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал вбивство пограбування чоловік злочин злочинець
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