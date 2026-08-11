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У Сумах під час ліквідації наслідків обстрілу загинув 30-річний рятувальник

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Сумах під час ліквідації наслідків обстрілу загинув 30-річний рятувальник
Олексій Столяренко травмувався під бетонною плитою
фото: ДСНС

Вдома на рятувальника чекали дружина і маленька донька

Під час ліквідації пожежі у Сумах, спричиненої російським ударом загинув 30-річний рятувальник Олексій Столяренко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що вранці під час ліквідації пожежі в Сумах, що виникла після влучання російського БпЛА, стався обвал конструкцій. Під бетонною плитою травмувався начальник зміни відділу швидкого реагування регіонального центру управління в надзвичайних ситуаціях ГУ ДСНС України у Сумській області Столяренко.

Лікарі боролися за життя Столяренка, але врятувати його не вдалося.

«Сьогодні ми втратили не просто рятувальника. Ми втратили побратима, друга, колегу. Людину, яка щодня йшла на зустріч небезпеці заради допомоги іншим. Вдома його чекали дружина і маленька донька. Для них він був не начальником зміни і не героєм у формі. Він був чоловіком, татом – найдорожчою людиною. Цей біль неможливо виміряти словами», – зазначив голова ДСНС України Андрій Даник.

Нагадаємо, 29 липня рятувальник ДСНС Микола Белуха, який зазнав поранень під час удару російського безпілотника по пожежній частині в Богодухові 12 липня, помер у лікарні.

До того ж 9 серпня під час ліквідації наслідків російського удару по Запорізькій області рятувальники потрапили під повторний обстріл. Унаслідок атаки один надзвичайник загинув, ще троє рятувальників дістали поранення.

Теги: Суми ДСНС війна

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