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    У квартирі на Печерську стався вибух: загинув чоловік (фото, відео)

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    Трагедія сталася у квартирі на першому поверсі - У квартирі на Печерську стався вибух: загинув чоловік (фото, відео)
    Трагедія сталася у квартирі на першому поверсі
    Фото: Інформатор

    В результаті пожежі у квартирі вибухнула каністра

    У п'ятницю, 25 жовтня, в квартирі на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку на вулиці Бойчука, 4А сталася пожежа, яка супроводжувалася вибухом.

    Займання сталося близько 10:40. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами очевидців, в квартирі проживав чоловік зі своїм сином, невісткою та онукою. Свідки повідомили, що на момент початку пожежі 73-річний чоловік знаходився в квартирі один.

    За попередніми даними, загоряння сталося в кімнаті. Вогонь швидко поширився по приміщенню і здетонував каністру, що знаходилася в кімнаті.

    В результаті пожежі чоловік загинув. Однак тіло сильно обгоріло і правоохоронці займаються встановленням особи чоловіка.

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    У квартирі на Печерську стався вибух: загинув чоловік (фото, відео)
    У квартирі на Печерську стався вибух: загинув чоловік (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    За словами місцевих жителів, загиблий іноді випивав, але сім'я в цілому була благополучною.

    На місці працювали рятувальники ДСНС, «швидка», патрульна поліція і слідчо-оперативна група. Деталі події встановить слідство.

    Нагадаємо, сьогодні, 25 жовтня, близько 00:40 стався вибух на ринку на Троєщині.

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