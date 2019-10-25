У квартирі на Печерську стався вибух: загинув чоловік (фото, відео)



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Трагедія сталася у квартирі на першому поверсі Фото: Інформатор

В результаті пожежі у квартирі вибухнула каністра

У п'ятницю, 25 жовтня, в квартирі на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку на вулиці Бойчука, 4А сталася пожежа, яка супроводжувалася вибухом.

Займання сталося близько 10:40. Про це повідомляє Інформатор.

За словами очевидців, в квартирі проживав чоловік зі своїм сином, невісткою та онукою. Свідки повідомили, що на момент початку пожежі 73-річний чоловік знаходився в квартирі один.

За попередніми даними, загоряння сталося в кімнаті. Вогонь швидко поширився по приміщенню і здетонував каністру, що знаходилася в кімнаті.

В результаті пожежі чоловік загинув. Однак тіло сильно обгоріло і правоохоронці займаються встановленням особи чоловіка.

За словами місцевих жителів, загиблий іноді випивав, але сім'я в цілому була благополучною.

На місці працювали рятувальники ДСНС, «швидка», патрульна поліція і слідчо-оперативна група. Деталі події встановить слідство.

Нагадаємо, сьогодні, 25 жовтня, близько 00:40 стався вибух на ринку на Троєщині.