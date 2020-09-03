Під час пожежі у багатоповерхівці в Києві загинув чоловік



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Над ліквідацією пожежі працювали 15 рятувальників Фото: ДСНС

Квартира, де сталася пожежа, була захламлена особистими речами та непотребом

Сьогодні, 3 вересня, вранці сталася пожежа у 5-поверховому житловому будинку на вул. Туполєва, 3-А у Святошинському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 06:45.

До місця виклику було направлено вогнеборців 9 Державної пожежно-рятувальної частини. Бійці встановили, що в одній із квартир на четвертому поверсі у кухні загорілось сміття, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

Ліквідація займання ускладнювалась тим, що помешкання було захламлене особистими речами та непотребом.

У ході розвідки вогнеборці виявили у кімнаті тіло чоловіка похилого віку.

О 7:19 займання було локалізовано на площі 5 кв. м, а о 7:39 - ліквідовано.

На місці було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу.

Причину займання та обставини трагедії встановлюють правоохоронні органи.

Як повідомлялося, 2 вересня ввечері у недобудованому житловому комплексі Taryan Towers на столичному Печерську сталася пожежа. Займання виникло під час проведення ремонтних робіт.