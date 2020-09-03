  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Під час пожежі у багатоповерхівці в Києві загинув чоловік

    • Розсилка
    Над ліквідацією пожежі працювали 15 рятувальників - Під час пожежі у багатоповерхівці в Києві загинув чоловік
    Над ліквідацією пожежі працювали 15 рятувальників
    Фото: ДСНС

    Квартира, де сталася пожежа, була захламлена особистими речами та непотребом

    Сьогодні, 3 вересня, вранці сталася пожежа у 5-поверховому житловому будинку на вул. Туполєва, 3-А у Святошинському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 06:45.

    До місця виклику було направлено вогнеборців 9 Державної пожежно-рятувальної частини. Бійці встановили, що в одній із квартир на четвертому поверсі у кухні загорілось сміття, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    Ліквідація займання ускладнювалась тим, що помешкання було захламлене особистими речами та непотребом.

    У ході розвідки вогнеборці виявили у кімнаті тіло чоловіка похилого віку.

    О 7:19 займання було локалізовано на площі 5 кв. м, а о 7:39 - ліквідовано.

    На місці було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу.

    Причину займання та обставини трагедії встановлюють правоохоронні органи.

    Як повідомлялося, 2 вересня ввечері у недобудованому житловому комплексі Taryan Towers на столичному Печерську сталася пожежа. Займання виникло під час проведення ремонтних робіт.

    пожежа Київ ДСНС смерть рятувальники будинок чоловік квартира
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ