Під час пожежі у багатоповерхівці в Києві загинув чоловік
Квартира, де сталася пожежа, була захламлена особистими речами та непотребом
Сьогодні, 3 вересня, вранці сталася пожежа у 5-поверховому житловому будинку на вул. Туполєва, 3-А у Святошинському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 06:45.
До місця виклику було направлено вогнеборців 9 Державної пожежно-рятувальної частини. Бійці встановили, що в одній із квартир на четвертому поверсі у кухні загорілось сміття, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.
Ліквідація займання ускладнювалась тим, що помешкання було захламлене особистими речами та непотребом.
У ході розвідки вогнеборці виявили у кімнаті тіло чоловіка похилого віку.
О 7:19 займання було локалізовано на площі 5 кв. м, а о 7:39 - ліквідовано.
На місці було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу.
Причину займання та обставини трагедії встановлюють правоохоронні органи.
Як повідомлялося, 2 вересня ввечері у недобудованому житловому комплексі Taryan Towers на столичному Печерську сталася пожежа. Займання виникло під час проведення ремонтних робіт.