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    Пожежа у столичному костелі: очільник Мінкульту закликає розслідувати обставини

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    Ткаченко обіцяє тримати розслідування ситуації &laquo;під особистим контролем&raquo;. - Пожежа у столичному костелі: очільник Мінкульту закликає розслідувати обставини
    Ткаченко обіцяє тримати розслідування ситуації «під особистим контролем».
    Фото ДСНС

    До розслідування загоряння вже підключилась Нацполіція

    Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко закликав розслідувати пожежу у столичному костьолі святого Миколая. У своєму Telegram-каналі він також розповів подробиці інцидент.

    «Пожежа в Костелі святого Миколая в Києві – ситуація, яка потребує безумовної, нагальної уваги та розслідування», – написав Ткаченко.

    Міністр повідомив, що загоряння виникло під час репетиції.

    «Площа пожежі – 80 кв. м. Але ключове: по-перше, її ліквідовано без жертв. По-друге, значної шкоди будівлі не завдано. Окреме питання – ступінь пошкодження органу. Наразі працюємо над цим і до розслідування вже підключилась Нацполіція. І головне – ми вже з’ясовуємо причини загоряння», – розповів очільник мінкульту.

    Він пообіцяв розповісти «більш предметні деталі» зранку та тримати розслідування ситуації «під особистим контролем».

    Нагадаємо, уночі 3 вересня у Києві загорівся костел Святого Миколая.

    Ближче до опівночі пожежу у столичному костелі святого Миколая ліквідували. Зокрема, з’явилось відео зсередини горілої будівлі.

    Читайте також: Пожежа у столичному костелі Святого Миколая: можлива причина займання та яких пошкоджень зазнала будівля (фото)
    Теги: пожежа міністр розслідування Олександр Ткаченко
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    Пожежа у столичному костелі: очільник Мінкульту закликає розслідувати обставини