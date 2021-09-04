Пожежа у столичному костелі: очільник Мінкульту закликає розслідувати обставини

До розслідування загоряння вже підключилась Нацполіція

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко закликав розслідувати пожежу у столичному костьолі святого Миколая. У своєму Telegram-каналі він також розповів подробиці інцидент.

«Пожежа в Костелі святого Миколая в Києві – ситуація, яка потребує безумовної, нагальної уваги та розслідування», – написав Ткаченко.

Міністр повідомив, що загоряння виникло під час репетиції.

«Площа пожежі – 80 кв. м. Але ключове: по-перше, її ліквідовано без жертв. По-друге, значної шкоди будівлі не завдано. Окреме питання – ступінь пошкодження органу. Наразі працюємо над цим і до розслідування вже підключилась Нацполіція. І головне – ми вже з’ясовуємо причини загоряння», – розповів очільник мінкульту.

Він пообіцяв розповісти «більш предметні деталі» зранку та тримати розслідування ситуації «під особистим контролем».

Нагадаємо, уночі 3 вересня у Києві загорівся костел Святого Миколая.

Ближче до опівночі пожежу у столичному костелі святого Миколая ліквідували. Зокрема, з’явилось відео зсередини горілої будівлі.